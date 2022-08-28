أخبار السيارات| اشتري تويوتا كورولا بـ 143 ألف جنيه.. وهذه أنواع البطاريات والفرق بينها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعد سيارة ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2013 من أفضل إصدارات شركة ميتسوبيشي ، وقامت شركة ميتسوبيشي اليابانية بإطلاق الجيل الجديد كلياً من سيارتها ميتسوبيشي لانسر عام 2007 كـ موديل لعام 2008، حيث تميز هذا الجيل بتصميم جديد كلياً سواء على صعيد الشكل الخارجي أو الداخلي أو الأداء، وذلك بسبب احتواء السيارة علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تناسب اغلب فئات الشباب .

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا داخل المملكة العربية السعودية ، عن توفر النسخة البيك اب الأكثر قوة من تشكيلة سيارات العلامة اليابانية هايلكس GR موديل 2022 ، داخل الاسواق .

اعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، عن تحقيق هدفها وهو صفر انبعاثات من خلال قرار ، حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود اعتبارا من بداية عام 2035، في جميع أنحاء الولاية .

أصدرت سيارة تويوتا كورولا عام 2004 من قبل شركة تويوتا الرائدة في مجال السيارات، وعرفت بالجمل منذ ذلك الحين، وعملت على تجديد وتحديث هذه السيارة حتى تحتل المراكز الكبرى داخل أسواق السيارات، وذلك بسبب التقييمات التي حصلت عليها من قبل العديد من المستخدمين وقتها والتي جعلتها من أكثر السيارات مبيعًا علي مستوى العديد من دول العالم.

تعد سيارة فيات تيبو موديل 2018 من أفضل إصدارات السيارات السيدان الجديدة التي أنتجتها شركة فيات، حيث حصلت السيارة على مواصفات وتحديثات متعددة وعصرية، وتتميز السيارة بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود، فقد حققت سيارات شركة فيات نجاحاً كبيراً في السوق المصرية، كما أن فيات تيبو مصممة بشكل رائع وجذاب وبخامات وجودة عالية والمساحة الداخلية للسيارة واسعة ومريحة، وجاءت السيارة فيات تيبو 2018 بأسعار مناسبة للجميع .

ارتفعت اسعار السيارات داخل السوق المحلى المصرى الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه، بعد العديد من المؤثرات العالمية مثل وباء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت على سلاسل الإمداد وغلق مصانع الإنتاج حول العالم ، ومع هذا قلت حصة مصر من السيارات داخل أسواقها .

يبحث الكثير من المصريين عند شراء سيارات عن إصدارات قوية وأثبتت كفاءتها في الأسواق ، ويحتوي السوق المصري علي العديد من طرازات السيارات المختلفة والتي تناسب أغلب فئات المجتمع ومن ضمن تلك الفئات سيارة مرسيدس C250 موديل 2012.

تعتبر بطاريات السيارة من أهم وأكثر الأجزاء التى تضمها المركبة ، وهى المسئول الأول عن بدء الحرة للسيارة من خلال تغذية الدينمو المسئول عن شرارة البدء لعمل محرك السيارة .

تحتفل شركة تويوتا بمرور 50 عاما على إنشاء مركز البحث والتطوير الخاص بالعلامة التجارية اليابانية في ميشيجان، حيث بدأت الرحلة في عام 1972، عندما احتاجت تويوتا إلى مكان لإجراء اختبارات انبعاثات المركبات بالقرب من مكتب وكالة حماية البيئة في ميشيجان.

أعلنت شركة فورد أنها تعيد فتح باب الحجز لسيارة موستانج ماك إي مع طرح طراز عام 2023.



