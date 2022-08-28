عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| اشتري تويوتا كورولا بـ 143 ألف جنيه.. وهذه أنواع البطاريات والفرق بينها

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعد سيارة ميتسوبيشي    لانسر شارك موديل  2013  من أفضل إصدارات شركة ميتسوبيشي  ، وقامت شركة ميتسوبيشي اليابانية بإطلاق الجيل الجديد كلياً من سيارتها ميتسوبيشي  لانسر عام 2007 كـ موديل لعام 2008، حيث تميز هذا الجيل بتصميم جديد كلياً سواء على صعيد الشكل الخارجي أو الداخلي أو الأداء، وذلك بسبب احتواء السيارة علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تناسب اغلب فئات الشباب .

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا داخل المملكة العربية السعودية ، عن توفر النسخة البيك اب الأكثر قوة من تشكيلة سيارات العلامة اليابانية هايلكس GR موديل 2022 ، داخل الاسواق .

اعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، عن تحقيق هدفها وهو صفر انبعاثات من خلال قرار ، حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود اعتبارا من بداية عام 2035، في جميع أنحاء الولاية .

أصدرت سيارة تويوتا كورولا عام 2004 من قبل شركة تويوتا الرائدة في مجال السيارات، وعرفت بالجمل منذ ذلك الحين، وعملت على تجديد وتحديث هذه السيارة حتى تحتل المراكز الكبرى داخل أسواق السيارات، وذلك بسبب التقييمات التي حصلت عليها من قبل العديد من المستخدمين وقتها والتي جعلتها من أكثر السيارات مبيعًا علي مستوى العديد من دول العالم.

تعد سيارة فيات تيبو موديل 2018 من أفضل إصدارات السيارات السيدان الجديدة التي أنتجتها شركة فيات، حيث حصلت السيارة على مواصفات وتحديثات متعددة وعصرية، وتتميز السيارة بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود، فقد حققت سيارات شركة فيات نجاحاً كبيراً في السوق المصرية، كما أن فيات تيبو مصممة بشكل رائع وجذاب وبخامات وجودة عالية والمساحة الداخلية للسيارة واسعة ومريحة، وجاءت السيارة فيات تيبو 2018 بأسعار مناسبة للجميع .

ارتفعت اسعار السيارات داخل السوق المحلى المصرى الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه، بعد العديد من المؤثرات العالمية مثل وباء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت على سلاسل الإمداد وغلق مصانع الإنتاج حول العالم ، ومع هذا قلت حصة مصر من السيارات داخل أسواقها .

يبحث الكثير من المصريين عند شراء سيارات عن إصدارات قوية وأثبتت كفاءتها في الأسواق ، ويحتوي السوق المصري علي العديد من طرازات السيارات المختلفة والتي تناسب أغلب فئات المجتمع ومن ضمن تلك الفئات سيارة مرسيدس C250  موديل 2012.

تعتبر بطاريات السيارة من أهم وأكثر الأجزاء التى تضمها المركبة ، وهى المسئول الأول عن بدء الحرة للسيارة من خلال تغذية الدينمو المسئول عن شرارة البدء لعمل محرك السيارة .

تحتفل شركة تويوتا بمرور 50 عاما على إنشاء مركز البحث والتطوير الخاص بالعلامة التجارية اليابانية في ميشيجان، حيث بدأت الرحلة في عام 1972، عندما احتاجت تويوتا إلى مكان لإجراء اختبارات انبعاثات المركبات بالقرب من مكتب وكالة حماية البيئة في ميشيجان.

أعلنت شركة فورد أنها تعيد فتح باب الحجز لسيارة موستانج ماك إي مع طرح طراز عام 2023.

 


 

المملكة العربية السعودية سيارات تويوتا ولاية كاليفورنيا سيارات البنزين ميتسوبيشي لانسر بيع سيارات النسخة الرياضية تويوتا كورولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

هل يفعلها الزمالك.. رد فعل مثير من رمضان صبحي بشأن أنباء عودته للأهلي

زيارة خارجية غامضة لمسئول كبير بالأهلي تكشف هوية المدرب الجديد.. خاص

الأجهزة الأمنية تنقذ مجدي الجلاد من الموت .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات|لمختلف الفئات ..هيونداي إلنترا بسعر 185 ألف جنيه ..حتى الطابق الـ 61 ..مصعد ببرج بنتلي يصل بالمركبات لأعلى

أخبار السيارات.. سعر شيفروليه ماليبو موديل 2022 في مصر .. لو معاك 700 ألف جنيه.. 5 عربيات SUV بهذا السعر

أخبار السيارات.. فين ديزل يكشف عن موديله المفضل من Fast & Furious.. وأودي تعلن دخول فورمولا وان

أخبار السيارات.. حادث مأساوي بين سيارتين بورشه تايكان وماكان.. أفضل 5 ماركات مستعملة في السوق المصري

أخبار السيارات.. أرقام قياسية مذهلة.. زيادة مبيعات Geely بنسبة 400% .. رينو تكشف عن عربة التخييم هيبي كافيار

أخبار السيارات|شعبة السيارات: عدم الاستيراد سيؤثر على اختفاء موديلات 2023 بالسوق المحلي..مصروفها في جيبك.. أرخص نيسان أوتوماتيك بـ 121 ألف جنيه

أخبار السيارات.. ألفا روميو تنافس دودج هورنت بـ تونال 2023.. فورد تُقيل 3 آلاف موظف لزيادة تنافسيتها

أخبار السيارات| زيادة جديدة في أسعار شيري تيجو 7 بالسوق المصري.. 5 سيارات هاتشباك مستعملة للشباب أقل من 65 ألف جنيه

ترشيحاتنا

وزير التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 30%.. فيديو

بعد إحالة انتخابات المحامين للمفوضين..صدى البلد يكشف مصير عاشور والزيات

تصل للسجن.. 3 عقوبات لإكراه الأطفال على الزواج.. مشروع قانون

بعد بلاغ جديد ضد طليقها.. ألبوم صور يجمع شيرين وحسام حبيب.. شاهد

في ذكرى وفاة أديب نوبل.. أجرأ أسئلة شخصية جاوب عنها نجيب محفوظ

برلمانية تطالب بتدريب المعلمين على منهج رابعة ابتدائي الجديد بعد قرار الوزير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتغير.. رسالة غامضة تكشف سبب طلاق آيتن عامر |فيديو

تراب جزمته على دماغي| أستاذة جامعية تثير عاصفة جديدة: أنا جوه البيت أمينة وجوزي سي السيد

بسبب قبلة ساخنة.. غضب سعودي من مسلسل نتفليكس الجديد Mo

بعد إثارتها الجدل .. صور تكشف عن أناقة فساتين رضوى الشربيني|شاهد

فيديو

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

فيديو الخنزير الهارب في الأميرية يثير جدلا.. ما علاقة محل الكبدة والسجق؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ