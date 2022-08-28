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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص لانسر شارك بـ 204 آلاف جنيه.. صور

لانسر شارك موديل
لانسر شارك موديل 2013

تعد سيارة ميتسوبيشي    لانسر شارك موديل  2013  من أفضل إصدارات شركة ميتسوبيشي  ، وقامت شركة ميتسوبيشي اليابانية بإطلاق الجيل الجديد كلياً من سيارتها ميتسوبيشي  لانسر عام 2007 كـ موديل لعام 2008، حيث تميز هذا الجيل بتصميم جديد كلياً سواء على صعيد الشكل الخارجي أو الداخلي أو الأداء، وذلك بسبب احتواء السيارة علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تناسب اغلب فئات الشباب .

ميتسوبيشي لانسر موديل  2013

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المواصفات الفنية لسيارة لانسر شارك موديل 2013  

تستمد سيارة لانسر شارك موديل  2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 115 حصان وعزم اقصي للدوران 154 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حكة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.6 ثانية .

ميتسوبيشي لانسر موديل  2013

مواصفات السلامة والأمان في سيارة لانسر شارك موديل  2013 

تقدم سيارة لانسر شارك موديل  2013  بالعددي من وسائل السلامة والأمان منها ، نظام توزيع ضغط الفرامل ، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات استشعار للركن، ونظام ملاحة.

ميتسوبيشي لانسر موديل  2013

المواصفات الداخلية لسيارة لانسر شارك موديل  2013 

تأتي مقصورة سيارة لانسر شارك موديل  2013   بالعديد من التجهيزات منها ، عدادات كبيرة وواضحة القراءة محاطة بإطار من الكروم، وشاشة صغيرة لعرض معلومات القيادة كالمسافة المقطوعة وكمية الوقود، ومقود متعدد الوظائف يتوسطه شعار ميتسوبيشي ،ومقاعد قماشية أو من الجلد تتوفر بعدة ألوان، وتضم مقصورة ميتسوبيشي لانسر 2012 كونسول وسطي يحتوي على أزرار التحكم بنظام التكييف، والراديو ، ومشغل الأقراص الصلبة. ويتسع صندوق الأمتعة في لانسر الجديدة لسعة تخزين تبلغ 315 لتر، ومسجل CD، ونظام صوتي .

ميتسوبيشي لانسر موديل  2013

المواصفات الخارجية لسيارة  لانسر شارك موديل  2013

يظهر التصميم الخارجي لسيارة لانسر شارك موديل  2013   من الخارج بمقدمة تحتوي على أضواء متكيفة تمتد على الجوانب، وشبك أمامي صغير أسود اللون، وصداد أمامي يحتوي على فتحة هواء طولية بجانبها أضواء ضباب دائرية صغيرة.

أما من الخلف فتظهر لانسر بشكل رياضي وشبابي، فهي تحتوي على أضواء خلفية طولية، تجمع ما بين الجوانب وغطاء صندوق الأمتعة المزود بجناح عريض، و إطارات مقاس 16بوصه ، وفتحة سقف .

ميتسوبيشي لانسر موديل  2013

سعر سيارة  لانسر شارك موديل  2013

تبدأ أسعار سيارة لانسر شارك موديل  2013  من 204 آلاف جنيه ، وتصل إلي 219 الف جنيه .

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