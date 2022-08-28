مواصفات وأسعار النسخة الرياضية البيك أب من تويوتا هايلكس GR بالسعودية

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا داخل المملكة العربية السعودية ، عن توفر النسخة البيك اب الأكثر قوة من تشكيلة سيارات العلامة اليابانية هايلكس GR موديل 2022 ، داخل الاسواق .

تويوتا هايلكس GR موديل 2022

وأوضح وكيل تويوتا داخل المملكة شركة عبداللطيف جميل للسيارات، ان السيارة تويوتا هايلكس GR موديل 2022 ، تتسم بالعملية والقدرة على تحمل الحمولات وظروف العمل الشاقة والسير فوق الطرق الصعبة، والتى تتوفر مع محرك 2.8 ديزل ومحرك 4.0 بنزين.

وتستمد السيارة تويوتا هايلكس GR موديل 2022 ، قوتها من محركين أولهما بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.8 لتر ديزل تيربو يولد قوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك ونظام دفع رباعي، والمحرك الاخر 6 أسطوانات سعة 4.0 لتر يولد قوة 235 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك ونظام دفع رباعي .

تويوتا هايلكس GR موديل 2022

وتظهر السيارة تويوتا هايلكس GR موديل 2022 ، بمظهر أكثر حداثة وتطورا وتشمل التجهيزات الخارجية ، من بينها مصابيح LED أمامية بتصميم جديد أنيق يضمن تحقيق رؤية أفضل ، واكصدام أمامي ملون مع شبك GRالخاص ، و عجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصة GRS، وتضم ألواناً خارجية هى أبيض لؤلؤي أو أحمر أو أسود .

تويوتا هايلكس GR موديل 2022

كما تأتى السيارة تويوتا هايلكس GR موديل 2022 ، بمقصورة داخلية ، بها لوحة القيادة بتصميم رياضي يعزز الشعور الرياضي، والشاشة الأمامية تعمل باللمس مقاس 8 بوصة مع نظام ملاحة ودعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي ، و تدعم نظام دخول ذكي وزر التشغيل، و المقاعد الأمامية رياضية من جلد الشامواه مع تحكم كهربائي ، و المقاعد والمقود وزر التشغيل عليها شارات GR .

تويوتا هايلكس GR موديل 2022

أما عن أسعار السيارة تويوتا هايلكس GR موديل 2022 :

- فئة المحرك 4 أسطوانات سعة 2.8 لتر ديزل تيربو بسعر 176,775 ريال سعودي.

- فئة المحرك 6 أسطوانات سعة 4.0 لتر بسعر 163,530 ريال سعودي.