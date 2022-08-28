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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار النسخة الرياضية البيك أب من تويوتا هايلكس GR بالسعودية

تويوتا هايلكس GR
تويوتا هايلكس GR موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا داخل المملكة العربية السعودية ، عن توفر النسخة البيك اب الأكثر قوة من تشكيلة سيارات العلامة اليابانية هايلكس GR موديل 2022 ، داخل الاسواق .

تويوتا هايلكس GR موديل 2022

وأوضح وكيل تويوتا داخل المملكة شركة عبداللطيف جميل للسيارات، ان السيارة تويوتا هايلكس GR موديل 2022 ، تتسم بالعملية والقدرة على تحمل الحمولات وظروف العمل الشاقة والسير فوق الطرق الصعبة، والتى تتوفر مع محرك 2.8 ديزل ومحرك 4.0 بنزين.

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وتستمد السيارة تويوتا هايلكس GR موديل 2022 ، قوتها من محركين أولهما بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.8 لتر ديزل تيربو يولد قوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك ونظام دفع رباعي، والمحرك الاخر 6 أسطوانات سعة 4.0 لتر يولد قوة 235 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك ونظام دفع رباعي .

تويوتا هايلكس GR موديل 2022

وتظهر السيارة تويوتا هايلكس GR موديل 2022 ، بمظهر أكثر حداثة وتطورا وتشمل التجهيزات الخارجية ، من بينها مصابيح LED أمامية بتصميم جديد أنيق يضمن تحقيق رؤية أفضل ، واكصدام أمامي ملون مع شبك GRالخاص ، و عجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصة GRS، وتضم ألواناً خارجية هى أبيض لؤلؤي أو أحمر أو أسود .

تويوتا هايلكس GR موديل 2022

كما تأتى السيارة تويوتا هايلكس GR موديل 2022 ، بمقصورة داخلية ، بها لوحة القيادة بتصميم رياضي يعزز الشعور الرياضي، والشاشة الأمامية تعمل باللمس مقاس 8 بوصة مع نظام ملاحة ودعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي ، و تدعم نظام دخول ذكي وزر التشغيل، و المقاعد الأمامية رياضية من جلد الشامواه مع تحكم كهربائي ، و المقاعد والمقود وزر التشغيل عليها شارات GR .

تويوتا هايلكس GR موديل 2022

أما عن أسعار السيارة تويوتا هايلكس GR موديل 2022 :

- فئة المحرك 4 أسطوانات سعة 2.8 لتر ديزل تيربو بسعر 176,775 ريال سعودي.

- فئة المحرك 6 أسطوانات سعة 4.0 لتر بسعر 163,530 ريال سعودي.

تويوتا المملكة العربية السعودية تويوتا هايلكس GR موديل 2022 تويوتا هايلكس هايلكس GR موديل 2022

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