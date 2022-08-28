برلمانية تطالب بتدريب المعلمين على منهج رابعة ابتدائي الجديد بعد قرار الوزير

أيدت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، قرار رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن إجراء تعديلات في منهج الصف الرابع الابتدائي وخصوصا بعد اعتراضات النواب عليه خلال الفترة الماضية.

توفير الاماكانيات اللازمة للشرح منهج رابعة ابتدائي

وقالت نجلاء العسيلي لـ صدي البلد، إنه يجب مراعاة مواكبة تطورات العصر حال تعديل منهج رابعة ابتدائي إضافة إلى توفير الإماكانيات اللازمة للشرح وتوضيح المنهج من وسائل تعليمية وغيرها حال تنفيذه وتطبيقة على أرض الواقع.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يجب على الوزارة عمل تدريبات للمعلمين ومتابعة دورية لهم للتأكد من تطبيق المنهج الجديد بتعديلاته بشكل صحيح من عدمه.



وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا بشأن الجدل المثار حولمناهج الصف الرابع الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2022 / 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جارٍ إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي ستتم على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، سوف تتم بما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم، وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية.