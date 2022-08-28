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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فقرة فنية وخططية في تدريبات الزمالك اليوم

صدى البلد

أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة فنية وخططية خاصة ، خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى كل من  أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد قيادة هذه الفقرة، وتم خلالها التركيز  على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والأمور الخططية استعدادا للمباراة المقبلة أمام إيسترن كومبانى.

وقام الثنائي أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بتوجيه اللاعبين ونقل التعليمات لهم بشكل مستمر خلال هذه الفقرة ، وذلك تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة بالكرة للاعبين خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة .

واستمرت الفقرة التأهيلية بالكرة لمدة تقترب من 15 دقيقة، تم خلالها التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين قبل بدء التدريبات الفنية.

وجاءت هذة الفقرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال ، وإشراف من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

 

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، مشاركة كل من، سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه و محمد حسام "بيسو" و محمد طارق رباعي الأبيض، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك عقب خضوع الرباعي لبرنامج تأهيلي واستشفائي خلال مران الأمس، وعدم مشاركتهم في التدريبات الجماعية بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل خوضهم لقاء المصري الأخير في مسابقة الدوري.

 

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب فيريرا مجموعة اللاعبين الشباب والناشئين المشاركين في التدريبات  بالتركيز وبذل أقصى جهد واستغلال الفرصة التي يحصلون عليها مع الفريق الأول.

وطالب المدير الفني اللاعبين في حضور جهازة المعاون بتنفيذ كل المطلوب منهم سواء في الجانب البدني أو الخططي استعدادا للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المتوج بها رسميا الفريق الأبيض.

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