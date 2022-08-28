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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البداية بمصر والهند.. الكويت تقرر تطبيق اختبارات مهنية للوافدين قبل السفر.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، عن اتفاقيات تم عرضها في وقت سابق وباتت جاهزة للتوقيع عليها، بشأن البدء في تطبيق الاختبارات المهنية على الوافدين الجدد إلى الكويت، لا سيما المرتبطة أعمالهم بقطاعات الهندسة والمحاسبة والبترول، مؤكدة أن التوقيع النهائي عليها بين الكويت والبلدان الأخرى على طاولة التنفيذ قريباً.

وقالت الصحيفة إن الاتفاقيات ستبدأ من مصر والهند، نظراً للجهوزية في البلدين، لجهة توافر مراكز تدريب معتمدة، وجهات قادرة على تنفيذ المبادرة الكويتية لضمان الاطلاع على خبرات وشهادات العامل واختباره قبل حصوله على إذن العمل ووصوله إلى الكويت.

وأضافت أن الخطوات التنفيذية الأولى ستتم بالتعاون مع وزارة الخارجية والقنصليات الكويتية في الخارج، وتشمل عقد سلسلة من الاختبارات المهنية في مبان مخصصة أو بالتعاون مع مراكز تدريب وتعليم معتمدة، ستقوم بتحديدها الجهات المسؤولة، مثل «جامعة الكويت والتطبيقي»، بحيث تكون نتيجة الاختبار هي مفتاح الحصول على إذن العمل والاستقدام إلى الكويت من عدمه.

وقالت إن تعاون "القوى العاملة" مع كل من الجامعة والتطبيقي سيكون عوناً في المستقبل لمنع ظاهرة انتقال العمالة من مهنة إلى أخرى، وينظم سوق العمل.

ولفتت إلى أن تطبيق الاختبارات بالتعاون بين الجامعة و"التطبيقي" و"المهندسين" سيتم عبر مركز المهن، ويستهدف التدقيق على 71 مهنة مساندة في القطاعين الهندسي والنفطي، بالشراكة مع وزارة النفط والشركات العاملة في المجال، لا سيما أن هناك نحو 9 آلاف وافد يعملون في هذا القطاع.

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وحول مستجدات التركيبة السكانية في البلاد، كشفت التقارير الإحصائية، الصادرة عن نظام سوق العمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن %57 من سكان الكويت عمال في سوق العمل.

وذكرت التقارير أن %29.2 من إجمالي المواطنين هم في سوق العمل، بينما هناك مليون و53 ألف مواطن خارج قوة العمل، سواء من كبار السن أو ربات المنازل والأطفال.

وبالنسبة للمقيمين في البلاد، فإن %9 فقط هم من العائلات الموزعة على «أطفال، ربات منازل، كبار في السن»، بإجمالي 399 ألف فرد تقريباً، يقابلهم مليونان و63 ألفاً في سوق العمل.

وشهدت أعداد المقيمين انخفاضاً، بالمقارنة مع الأعداد المسجلة لهم طيلة السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت أعدادهم 2.897 مليون مقيم من أصل 4.385 مليون نسمة في البلاد.

وحسب التقارير، هناك 5 جنسيات تسيطر على %46.6 من الفرص في سوق العمل، تتقدمهم الهند، ثم كل من مصر والكويت وبنجلادش والفلبين.

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