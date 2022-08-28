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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حصوله على المركز الثالث.. رسالة دعم من هاني شاكر لجماهير الأهلي..فيديو

هاني شاكر
هاني شاكر

أكد الفنان هاني شاكر٫نقيب الموسيقيين السابق٫أنه لا يحب أن يرى النادي الأهلي في هذا الموقف مع كل هذه الصراعات والاخفاقات.


وأضاف “الفنان هاني شاكر٫نقيب الموسيقيين السابق”٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم”٫:”النادي الأهلي  كبير وعريق والجميع يحبه ويحترمه وجمهوره بالملايين وحزين لما وصل إليه النادي الأهلي”.

 

ووجه الفنان هاني شاكر٫نقيب الموسيقيين السابق٫ رسالة لكل الأهلاوية قائلا: “الأهلي قادر على أن يتجاوز هذه الفترة والمحنة”٫ والزمالك مر بفترات صعبة كثيرة ومحن كثيرة”.

أفضل لاعب في مصر

وبسؤاله عن أفضل لاعب في مصر هذ العام رد قائلا: “أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك٫ لأنه عندما يستلم الكرة أشعر أنه سيسبب خطورة٫وهو لاعب متميز ومجتهد”.

هاني شاكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق النادي الأهلي الاهلاوية جماهير الأهلي

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