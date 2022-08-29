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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أحبك للأبد.. مكالمة سرية لـ الأمير تشارلز تكسر قلب الأميرة ديانا

صدى البلد

عاشت الأميرة ديانا حياة ملكية ولكن بالرغم من ذلك لم تنعم بـ عيشة تملؤها الحب والسكينة مع الأمير تشارلز فقد كان يسكن قلبه حب كاميلا، وقد تحسست الأميرة ديانا هذا الحب.

قبل زفاف الأميرة ديانا  تنصت لـ محادثة بين الأمير تشارلز وكاميلا أخبر فيها ملك إنجلترا المستقبلي زوجته الآن أنه سيحبها دائمًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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مكالمة تفضح حب الأمير تشارلز لـ كاميلا

كانت الأميرة ديانا والتي تلقب بـ أميرة القلوب، قد صرحت عن سماعها المكالمة الهاتفية البائسة في كتاب أندرو مورتون ، ديانا القصة الحقيقية بكلماتها الخاصة.

حقق الكتاب نجاحًا ساحقًا عندما نُشر لأول مرة في عام 1992 ، وأعيد نشره مؤخرًا بمواد جديدة إضافية للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لوفاة أميرة ويلز في 26 أغسطس 2022.

يمثل اليوم أيضًا علامة فارقة في تاريخ ديانا وتشارلز حيث كان 28 أغسطس في عام 1996 هو تاريخ الانتهاء من طلاقهما.

يوضح الكتاب بالتفصيل كيف استمعت الأميرة ديانا سبنسر الشابة إلى محادثة الأميرعبر باب مغلق بينما كان تشارلز يتحدث مع كاميلا على الهاتف أثناء الاستحمام.

في المقابلات التي شكلت الكتاب، ذهبت الأميرة الراحلة لتقول: "سمعته ذات مرة على الهاتف في حمامه، يقول لها مهما حدث ، سأحبك دائمًا".

وأكملت:"أخبرته بعد ذلك أنني استمعت عند الباب"، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي علمت فيها ديانا بمكالمات هاتفية خاصة وحميمة بين دوق ويلز وعشيقته قبل زفافهما.

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قالت الأميرة ديانا متذكّرة الوقت الذي كانت تبكي فيه وهي تبكي عندما غادر تشارلز في جولة مدتها خمسة أسابيع في أنتيبودس ، "لا علاقة له بالذهاب. لقد حدث أسوأ شيء قبل ذهابه".

فيما أضافت:"كنت في مكتبه أتحدث إليه ، عندما رن جرس الهاتف كانت كاميلا ، فكرت:هل سأكون لطيفًا ودعه يتحدث معها على انفرادأم أجلس هنا فقط؟".

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