مدير مشروع جوليوس نيريري بتنزانيا : ما تم تنفيذه محل إشادة للشركات المصرية

أكد المهندس أيمن عطية مدير مشروع جوليوس نيريري بتنزانيا، أن الحكومة التنزانية تشيد بالمشروع والذي بعد حلم حقيقي لهم، مضيفا أنه تمت طفرة حقيقية في أعمال المشروع حلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أيمن عطية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأحد، أن المشروع يعتبر تحدي للشركات المصرية وما تم تنفيذه محل أشادة للجميع، لافتا إلى أن ١١ الف عامل َمن تنزانيا يشاركون في هذا المشروع الضخَم.

تناغم كبير بين الشركات المنفذة للمشروع



وتابع المهندس أيمن عطية مدير مشروع جوليوس نيريري بتنزانيا، أن تناغم كبير بين الشركات المنفذة للمشروع، مستدركا أن التحالف المصري يقوم بإنجاز حقيقي في تنزانيا.