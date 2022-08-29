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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط الالتحاق بالماجستير المهني في كلية التجارة جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان برئاسة الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية عن كل مايخص MBA  الماجستير المهني.

 شروط الدراسة بالبرنامج الماجستير المهني MBA :

• أن يكون حاصلاً علي درجة البكالوريوس التجارة بتقدير جيد علي الأقل من إحدي جامعات جمهورية مصر العربية أو علي درجة معادلة من معهد علمي معترف به.

• يمكن قبول المتقدمين من تخصصات أخري ( غير تجاريين – Non Business )، ولكن بشرط إجتيازهم بعض المقررات التأسيسية ( إدارة أعمال – إقتصاد – محاسبة – تحليل كمي ) يتم اجتياز تلك المقررات اثناء الدراسة وتكلفة المقرر الواحد 1200 جنيه.

• إجتياز مقابلة شخصية بإستخدام بطاقة أداء ومعايير موضوعية للكشف عن قدرات المتقدمين ومدي دافعيتهم للإلتحاق بالبرنامج.

• إجتياز إختبار التويفل بمعدل لا يقل عن 500 ويعفى من هذا الشرط من كانت دراسته باللغة الانجليزية فى مرحلة البكالوريوس

• أن يستوفي المستندات التي تقرها الجامعة.

• اجتياز المقابلة الشخصية
بالنسبة للطلاب الوافدين يخضع قبولهم للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة في هذا الشأن.
 

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وأوضحت فاخر أن عدد الساعات المعتمدة في البرنامج هي 48 ساعة معتمدة موزعة على 16 مقرر بواقع 3 ساعات لكل مقرر يتم دراستها.ط، ويمنح الدارس درجة الماجستير المهني فى علوم الأعمال فى الفصل الدراسي الأخير فى أحد تخصصات (إدارة الأعمال - المحاسبة - ريادة الأعمال - العولمة).

جدير بالذكر انه تواصل كليات جامعة حلوان استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا، حيث بدأ استقبال طلبات التقديم بمرحلة الدراسات العليا  الثلاث  بالعام الدراسي الجديد بكل المراحل.

وقد تم فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بمراحلها الثلاث (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) اعتبارا من  بداية يوليو، فيما ينتهي التقديم يوم 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت الإدارة أنه على الراغبين بالدراسة متابعة الصفحات والمواقع الرسمية للكليات لمعرفة مواعيد تقديم الاوراق و الاختبارات المطلوبة للقبول بالبرامج

وأشار مسئولو شئون الطلاب  بجامعة  حلوان، إلى أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتي: 
‏http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن استمرار فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster، والممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) - بأكاديمية البحث العلمي.

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