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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على إسبانيول بثلاثية في الليجا

صدى البلد

نجح فريق ريال مدريد في الفوز على إسبانيول بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقدم فينسيوس جونيور في الدقيقة 12 ثم تعادل جوسيلو في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وتقدم بنزيما بهدف في الدقيقة 88 ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 90+10.

وجاء تشكيل فريق ريال مدريد كالتالي:.

حراسة المرمى: كورتوا. 

خط الدفاع: فاسكيز، روديجر، ألابا، ميليتاو. 

خط الوسط: تشاوميني، كروس، مودريتش. 

خط الهجوم: بنزيما، فالفيردى، فينيسيوس جونيور. 

وبهذه النتيجة، يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق إسبانيول في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة، من جدول ترتيب الدوري.

ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني بنزيما فينسيوس جونيور

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