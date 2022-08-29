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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيلاري كلينتون تتضامن مع رئيسة وزراء فنلندا بفيديو راقص.. فيديو

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

أعربت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، أمس الأحد، عن دعمها لرئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، عقب تعرضها لانتقادات بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص مع أصدقاء، كاتبة: "استمري بالرقص".

وأرفقت كلينتون تغريدتها بصورة تظهر فيها وهي مبتسمة وترقص في ناد ليلي مكتظ في العام 2012 في كولومبيا، حين كانت وزيرة للخارجية الأميركية. وأنهت التغريدة كاتبة "استمري بالرقص"، مضيفة إشارة لحساب مارين.

وردت مارين بسرعة، كاتبة "شكرا"، مع رمز قلب.

وتسبب مقطع فيديو تم تسريبه الأسبوع الماضي ويظهر سانا مارين وهي ترقص وتحتفل مع مجموعة من الأصدقاء والمشاهير، جدلا.

واعتبر البعض أن من غير اللائق لشخص في منصبها أن يتصرف بهذا الشكل، فيما دافع آخرون عن حقها في الاحتفال بحدث خاص مع أصدقاء لها.

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