مشغولات ذهبية بـ الكوم.. أم سما تشعل فيسبوك بـ هدايا زوجها

"ربنا يخليلي أبو سما.. دايمًا كيداهم وفرساهم" بتلك الجمل قلبت سيدة مصرية مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا فيسبوك في ساعات قليلة بـ مقطع فيديو بسبب المشغولات الذهبية الضخمة والذهب الكثيرالذي ترتديها.

في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على فيسبوك، ظهرت سيدة هي تقوم بإرتداء قطع ذهبية ضخمة كـ الأساور والسلاسل والخواتم داخل محل تجاري لـ بيع المشغولات الذهبية والعبايات.

هدايا بـ آلالاف الجنيهات

تقف السيدة المصرية داخل محل المشغولات الذهبية بـ حي إمبابة والسعادة تغمرها بـ هدايا زوجها أبو سما، معبرة عن سعادتها التي لا تسعها الدنيا:" ربنا يخلي أبو سما، وميحرمنيش منه أبدًا".

بينما تجيبها صاحبة محل المشغولات الذهبية: "ذهب وعبايات أيه الدلع ده، الله أكبر الله أكبر، ربنا يزيدك ويوسع عليكي"، لـ ترد عليها السيدة "ام سما" :"ربنا يخليكي لينا يا هندسة وتدلعينا".

تقترب كاميرا الفيديو أكثر من يد السيدة لتوضح تفاصيل الاسورة الخليجي الضخمة ، ثم تنتقل الكاميرا إلى السلسة الكبيرة المعلقة بـ رقبة السيدة التي تكمل تمتمتها "ربنا يخلي أبو سما ويدلعني دايمًا، كيداهم وفرساهم".

حقق مقطع الفيديو أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة على الفيسبوك، وأكثر من 12 ألف مشاركة، و12 ألف إعجاب، كل هذا في يوم واحد وقد صاحب الفيديو وصف:" أحلى أم سما كيداهم.. إمبابة واللي منها".

البحث عن أبو سما

وتنوعت التعليقات على مقطع الفيديو ما بين الباحثات عن رجال تشبه أبو سما في كرمه وهداياه" يا بختك معاكي أبو سما"، أنا عايزة واحد زي أبو سما “، وقالت أخرى”كلنا عايزين أبو سما في حياتنا".

وبين وظيفة أبو السما التي تأتي عليه بكل هذه الاموال لشراء مشغولات ذهبية ضخمة كـ هذه، "أبو سما شغال أيه يا ام سما"، "هو أبو سما شغال إيه"، وعلق رجل:"كده عرفنا أبو سما شغال أيه".

ولكن غلبت التعليقات الساخرة كالعادة مقطع الفيديو"من أين لك هذا يا أبو سما"، "ابو سما هيتصدم وهو بيحاسب يا أم سما"، " رقيقة أوي يا أم سما"، وعلقت أخرى:" لابسة مبخرة في أيديك ليه يا أم سما".