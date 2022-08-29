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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط طفل من الطابق الخامس في بني سويف

شهدت مدينة بني سويف في الساعات الاولي من صباح اليوم الاثنين اصابة  طفل عمره 5 سنوات بإصابات بالغة إثر سقوطه من شرفة المنزل بالطابق الرابع بأحد العقارات بشارع الرقابة الإدارية وسط مدينة بني سويف، ونقل إلي المستشفي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بسقوط طفل عمره 5 سنوات من شرفة منزل أسرته الكائن في الطابق الرابع بأحد العقارات بشارع الرقابة الإدارية وسط مدينة بني سويف وإصابته بإصابات بالغة.

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وتم التوجيه بسرعة نقل الطفل إلي اقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة له مع الوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ونُقل الطفل إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي وجار إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للوقوف على مدى إصابته، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

جار تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

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