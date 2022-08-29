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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم الفنان التشكيلي محمد عبلة كأول فنان عربي يحصل علي وسام جوتة

صدى البلد

 تم أمس الأحد، تكريم الفنان التشكيلي المصري محمد عبلة كأول فنان تشكيلي عربي يحصل على وسام جوته من قبل رئيسة معهد جوته كارولا لينتزفي احتفالية كبرى عقدت في مدينة فايمار الألمانية، وذلك في حضور أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، وبينيامين إيمانويل هوف وزير الشئون الثقافية والمحلية والأوروبية.


ونقل بيان لمعهد جوته بالقاهرة قول كارولا لينتز رئيسة معهد جوته في كلمتها الافتتاحية: " منذ عقود يعمل محمد عبلة من أجل التفاهم وحرية التعبير في المشهد الثقافي المصري"، وأضافت متحدثة عن المكرمين بوسام جوته "إنهم يدعمون الأمل بأن يساهم التبادل الثقافي الدولي خلال الأوقات الصعبة في خلق مستقبل أكثر إنسانية، وأتمنى أن يكون حصولهم اليوم على وسام جوته دافعًا لهم لمواصلة عملهم."


يشار إلى أن وسام جوته هو وسام شرف رسمي لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأهم جائزة في سياستها الثقافية الخارجية حيث يكرم الشخصيات التي تلتزم بشكل خاص بالتبادل الثقافي الدولي أو تدريس اللغة الألمانية و تقترح معاهد جوته في الخارج المرشحين بُناءً على أهميتهم الثقافية والسياسية وعملهم الفني ، ويتم اختيار الفائزات والفائزين من قبل لجنة تحكيم متخصصة مكونة في العلوم والفنون والثقافة. 


وتم التبرع بميدالية جوته من قبل مجلس إدارة معهد جوته في عام ١٩٥٤، كما تم الاعتراف بها كشارة شرف رسمية من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام ١٩٧٥ . وقد تم تكريم ٣٧١ شخصية من ٦٩ دولة منذ منح الجائزة لأول مرة عام 1955 .

محمد عبلة الفنان التشكيلي المصري محمد عبلة

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