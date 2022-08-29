مفيدة شيحة: مين السبب في الحب.. القلب و لا العين؟

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، فقرة عن العلاقات العاطفية، حملت عنوان "مين السبب في الحب.. القلب و لا العين؟".

وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن :"بينما اعتقدنا طوال حياتنا الحب صدفة، وانتظر كل منا دوره و حظه مع كيوبيد ! ، تتحدث الأبحاث العلمية مؤخراً أن الشعور بالانجذاب و الحب و الرغبة في الرفقة لأشخاص معينة قد تنتج من تفاعل مواد كيميائية في المخ بنسب معينة.

وأضافت مفيدة شيحة، أنه قد تتحكم بالزيادة او النقصان في تحريك و تحويل مشاعرنا و تحديد سلوكنا، وقد يؤثر في ذلك بالضرورة الحالة الوراثية و الطبيعة الجنية بتحليل الحمض النووي في المستقبل قد يمكنك معرفة الشريك المثالي الذي تفضل ان تقضي معه حياتك!.

كيف سنتحكم في حالتنا المزاجية و مشاعرنا

وتسألت مفيدة شيحة، :"كيف سنتحكم في حالتنا المزاجية و مشاعرنا، و ربما السلوك أيضاً، ببعض الأدوية في المستقبل؟.

