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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: مين السبب في الحب.. القلب و لا العين؟

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، فقرة عن العلاقات العاطفية، حملت عنوان "مين السبب في الحب.. القلب و لا العين؟".

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وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن :"بينما اعتقدنا طوال حياتنا الحب صدفة، وانتظر كل منا دوره و حظه مع كيوبيد ! ، تتحدث الأبحاث العلمية مؤخراً أن الشعور بالانجذاب و الحب و الرغبة في الرفقة لأشخاص معينة قد تنتج من تفاعل مواد كيميائية في المخ بنسب معينة.

وأضافت مفيدة شيحة، أنه قد تتحكم بالزيادة او النقصان في تحريك و تحويل مشاعرنا و تحديد سلوكنا، وقد يؤثر في ذلك بالضرورة الحالة الوراثية و الطبيعة الجنية بتحليل الحمض النووي في المستقبل قد يمكنك معرفة الشريك المثالي الذي تفضل ان تقضي معه حياتك!.

 

كيف سنتحكم في حالتنا المزاجية و مشاعرنا

 

وتسألت مفيدة شيحة، :"كيف سنتحكم في حالتنا المزاجية و مشاعرنا، و ربما السلوك أيضاً، ببعض الأدوية في المستقبل؟. 
 

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