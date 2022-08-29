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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية: ارتفاع طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح جلال الطاهر رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، أن هناك ارتفاع طفيف فى الأسعار.

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وتضمنت أسعار الخضروات، طماطم فرز أول من 6.5 : 8، طماطم فرز ثاني من4 : 6، طماطم صلصة من 2 : 3، بطاطس قلية من 6.5 : 8، بطاطس قلية نمرة 2 من 4 : 6، بطاطس طبخ من 2 : 4، كوسة+خيار من 8 : 10، كوسة +خيار نمرة 2من5 : 7، جزر نمرة 1 من 5 : 6.5، جزر نمرة 2 من3 : 4، باذنجان رومي+عروس من 4 : 6، فلفل حار وبارد من 4 : 6، ملوخية من 6 : 8، بامية من 20 : 25، ليمون من 8 : 10.

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كما تضمنت اسعار الفاكهة ، عنب أبيض وأحمر من 10 : 15 حسب الجودة، تفاح بلدي من 14 : 16، تين من 14 : 18، المانجو زبده من 10 : 12، مانجو سكري من 12 : 14، مانجو صديقة من 15 : 18، مانجو عويس من20 : 30 حسب الجودة .

وقال على العكرمي، إن هناك إرتفاع طفيف في أسعار الطماطم نظرا لفاصل العروة وقلة المعروض، بعد أن كانت مستقرة الفترة الماضية.

في سياق مختلف، أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية تعديل موعد افتتاح معرض أهلا مدارس، ليكون  ٣١ اغسطس الجاري.

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