تسبب في حبسه| شاهد فيديو ترويج متهم للمخدرات على تيك توك

حصل موقع صدى البلد علي فيديو التيك توك الذي ألقى بصاحبه خلف القضبان لترويجه المواد المخدرة عبر مقطع فيديو تسبب في حبسه.

وعقب رصد أجهزة الأمن مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس ، تمكن رجال الأمن بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة من تحديد المتهم وضبطه وتولت النيابة التحقيق.

قسم عين شمس

وكان اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية قد تلقي اخطارا من مباحث قسم عين شمس يفيد القبض علي المتهم الذي تم رصده خلال مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لترويجه لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة وعثر بحوزته علي كمية من البودر المخدر معده للبيع ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستغلاله لمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.