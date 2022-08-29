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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان.. شروط حصول الأرامل على نفقة العدة.. 20 ألف جنيه غرامة لمروجي شائعة أسماء المواليد الجدد

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

 

لمدة سنة .. شروط حصول الأرامل على نفقة العدة | مشروع قانون

 

الكهرباء والضريبة العقارية أبرزها .. 7 إعفاءات منحها القانون للهيئات الرياضية

 

ترجع ولا مترجعش.. مصير الشبكة والمهر حال انتهاء الخطوبة بوفاة أحد الطرفين

 

تسبب في عاهة مستديمة لجاره.. صاحب محل يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات

 

7 متهمين في قضية خلية مصر الجديدة يواجهون عقوبة السجن المشدد

 

20 ألف جنيه غرامة لمروجي شائعة أسماء المواليد الجدد بالقانون

 

صرف معاشات سبتمبر.. تعرف على طريقة حسابها طبقا لقانون التأمينات الجديد

 

الحبس احتياطيًا في حالة واحدة .. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته

 

5 % ضمانًا نقديًا .. ضوابط إنشاء مشاريع استثمارية بالقانون

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