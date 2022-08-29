زيزو يشارك صورا من عطلته.. والجمهور: نجم النجوم

نشر أحمد سيد زيزو، صورة جديدة له من أجواء عطلته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ولاق زيزو تفاعلاً كبير من جمهوره، وكانت تعليقاتهم: نجم النجوم - زيزو الوحش - مستنين منك كتير في الجاي مع الزمالك.

وأثار اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، الجدل خلال الفترة الماضية وذلك بعد تداول أخبار عن رحيله عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي بعد تلقيه عروضا للاحتراف خارج مصر، إلا أن الساعات الأخيرة كشفت مفاجأة بشأن بقائه في الزمالك.

وتوّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري (2021-2022) الرابع عشر في تاريخ النادي والثاني على التوالي، الثلاثاء الماضي، عقب مباراة الفريق مع نادي الاتحاد، والتي انتهت بالتعادل، إلا أن نتيجة المباراة لم تكن مهمة، نظرا لحسم الفارس الأبيض اللقب قبل المباراة.

حديث زيزو مع مرتضى منصور

خلال مراسم تتويج الزمالك بدرع الدوري، صافح المستشار مرتضى منصور، لاعبي الفريق لتهنئتهم وعلى رأسهم اللاعب أحمد سيد زيزو، خاصة بعد الأداء التاريخي الذي قدمه اللاعب طوال الموسم وقاد فريقه إلى التتويج بالدوري.

ودارت محادثة شفهية بين المستشار واللاعب خلال المصافحة، حيث أظهرت لغة أو حركة الشفايف تفاصيل المحادثة، وقال زيزو جملة لرئيس نادي الزمالك، ليرد عليه الأخير بقوله: “عايز تقعد؟ طيب قاعد.. قاعد والله خلاص.. إنت مضيت العقد”.