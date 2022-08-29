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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تواجه "الواقع المر".. روسيا لن تستأنف إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"

الغاز الروسي
الغاز الروسي

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الإثنين، إن ألمانيا تواجه ”الواقع المر“ وهو أن روسيا لن تستأنف إمدادات الغاز إلى البلاد قبيل وقف مزمع لصادرات ”جازبروم“ إلى أوروبا عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال هابيك: ”إنها لن تعود.. إنه الواقع المر.“

وفي وقت سابق، قالت شركة “جازبروم”، إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لثلاثة أيام في نهاية الشهر لصيانة غير مقررة لخط الأنابيب نورد ستريم، وهو ما يزيد الضغوط على القارة بينما تسعى لإعادة ملء مخزونات الوقود قبيل الشتاء.

وتخفض موسكو بالفعل الإمدادات إلى 20 % فقط من السعة الاستيعابية المعتادة لخط الأنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا.

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ولم يمكن على الفور استيضاح ما إذا كان هابيك يقصد أن التوقف سيكون دائما أو أن الإمدادات الكاملة فقط لن تستأنف.

وقفزت العقود الآجلة للغاز والطاقة الأوروبية إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث وصلت الأسعار إلى حوالي 10 أضعاف المستويات التي كانت عليها قبل عام. 

وجاء الارتفاع في أعقاب إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة “جازبروم” عن الإغلاق القادم بسبب صيانة التوربينات العاملة الوحيدة على خط أنابيب نورد ستريم 1. 

وسيتم تعليق نقل الغاز عبر “نورد ستريم” من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر.

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