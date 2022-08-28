أكبر اقتصاد في أوروبا ..ماذا فعلت ألمانيا لمواجهة ازمة نفاد الطاقة ؟

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن منشآت تخزين الغاز في ألمانيا تمتلئ بشكل أسرع مما كان مخططا له، ما يعطي الأمل في أن يتمكن أكبر اقتصاد في أوروبا من تجنب النقص الحاد في الغاز هذا الشتاء.

ونقلت مجلة “دير شبيجل” عن “هابيك” قوله إن “الخزانات تمتلئ بشكل أسرع مما هو محدد” مضيفاً أن هدف الحكومة بتحقيق 85٪ من السعة التخزينية بحلول أكتوبر يمكن بلوغه في بداية سبتمبر.

وألمانيا في المرحلة الثانية من خطة طوارئ من ثلاث مراحل تمت صياغتها بعد خفض تدفقات الغاز من روسيا، موردها الرئيسي.

وذكرت “شبيجل” نقلاً عن بيانات اتحاد صناعة الطاقة BDEW أن 9.5 ٪ فقط من استهلاك الغاز في ألمانيا في أغسطس جاء من روسيا.

في العام الماضي ، شكل الغاز الروسي حوالي 55٪ من إجمالي استهلاك البلاد.

وأظهرت بيانات الصناعة من مجموعة المشغلين الأوروبيين GIE يوم الأحد أن الحكومة استهدفت مستويات تخزين الغاز بنسبة 75٪ بحلول الأول من سبتمبر، لكن مستويات التخزين وصلت بالفعل إلى 82.2٪.

وقال هابيك “ستتمكن الشركات بعد ذلك من سحب الغاز من منشآت التخزين كما هو مخطط خلال الشتاء لتزويد الصناعة والمنازل أيضًا”.

ومن المتوقع أيضًا أن يتدفق الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى ألمانيا عبر فرنسا بعد أن حل البلدان القضايا التنظيمية والفنية لتيسير الإمدادات، حسبما أفاد شبيجل، نقلاً عن وثيقة من وزارة الاقتصاد.

أكبر منشأة لتخزين الغاز في غرب أوروبا

وتقع أكبر منشأة لتخزين الغاز في غرب أوروبا على بعد كيلومترين (1.25 ميل) تحت الأرض في مدينة ريدن ، في ولاية ساكسونيا السفلى شمال ألمانيا بحجم 910 ملاعب كرة قدم ، يمكن للمنشأة أن تمد الغاز الطبيعي السنوي لحوالي مليوني منزل

ويلعب المرفق دورًا رئيسيًا في تأمين الإمدادات لألمانيا وأوروبا.

استورا هي شركة تابعة لشركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم ، وتمتلك أكثر من ثلث جميع مرافق تخزين الغاز الألمانية.

ويفترض وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي روبرت هابيك، من حزب الخضر في المانيا، أن مرافق التخزين “تم تفريغها بشكل منهجي” عن قصد من أجل رفع أسعار الغاز، ولكن أيضًا لتوليد ضغط سياسي.

قانون جديد لضمان احتياطيات الغاز



حوالي 55٪ من واردات ألمانيا من الغاز تأتي من روسيا، بالإضافة إلى حوالي 50٪ من الفحم الصلب و 30٪ من النفط.

وعلى الرغم من أن الاحتياطي الاستراتيجي للنفط يجب أن يستمر لمدة 90 يومًا في ألمانيا ، إلا أنه لا يوجد مثل هذا الشرط للغاز والفحم.

ولقد أصبح من الواضح الآن أن هذا كان خطأ، وتعتزم وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي المضي قدمًا في التغييرات القانونية في أسرع وقت ممكن.

ويستعد البرلمان الالماني لتقديم قانون في الوقت المناسب حتى يصبح ساريًا قبل الأزمات.

وفي الوقت نفسه، تم اتخاذ قرار بالتخلص التدريجي من الطاقة التي تعمل بالفحم في اوروبا بحلول عام 2038 على أبعد تقدير.

ولكن المخاوف بشأن أمن الطاقة الألماني تجعل كل شيء موضع تساؤل الآن.

ودعا وزراء الاقتصاد في 16 ولاية ألمانية بالفعل إلى فحص فترات التشغيل الأطول لكل من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والطاقة النووية.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة أندرياس بينكوارت في ولاية شمال الراين - ويستفاليا (NRW) الأكثر سكانًا في ألمانيا: 'يجب أن تكون جميع الخيارات مطروحة على الطاولة'.

بينكوارت عضو في حزب الديمقراطيين الأحرار النيوليبراليين (FDP).

ولطالما كان التخلص التدريجي من الأسلحة النووية بمثابة شوكة في جانب حزب الحرية والتنمية.

وقال هابيك: 'كل شيء على الطاولة'.

وبصفته وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي ، فهو في وضع صعب للغاية، فوظيفته كوزير في الحكومة هي جعل تأمين إمدادات الطاقة على رأس أولوياته.

ومن ناحية أخرى، يعد التخلص التدريجي من الفحم في مواجهة تغير المناخ قضية أساسية لحزب الخضر البيئي الذي ينتمي إليه، وكان التخلص التدريجي من الطاقة النووية جزءًا من الهوية السياسية للحزب منذ تأسيسه.

وقال هابيك إنه لن يقاوم أي امتداد للطاقة النووية 'لأسباب أيديولوجية'.

ومع ذلك ، قال ، إن الاستعدادات لإغلاق محطات الطاقة النووية قد تقدمت بالفعل حتى الآن ، وأن استمرار التشغيل غير ممكن لأسباب تتعلق بالسلامة.

ووفقًا لشركات التشغيل Eon و RWE و EnBW ، سيكون من الصعب تقنيًا شراء قضبان وقود مناسبة بسرعة، كما يوجد نقص في الكوادر المتخصصة.

وقال بينكوارت إنه حتى إذا تقرر استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية ، فسوف يستغرق الأمر عامًا ونصف قبل أن تتمكن المفاعلات من توليد الكهرباء مرة أخرى.

ولأسباب فنية، لا يزال يتعين إغلاقها في نهاية العام ثم إعادة تشغيلها للعمل مرة أخرى في شتاء عام 2023/2024 على أقرب تقدير.

شراء الغاز الطبيعي المسال



لاستبدال إمدادات الطاقة الروسية على المدى القصير ، تدرس وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي شراء المزيد من الغاز من دول أخرى ، بما في ذلك الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الولايات المتحدة.

ومن المقرر توصيل هذا عن طريق البحر.

وتريد ألمانيا بناء محطتين على ساحل بحر الشمال، في Brunsbüttel و Wilhelmshaven، في أقرب وقت ممكن.

ويجري هابيك محادثات حول شراء الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ، وكذلك حول الطاقة والسياسة الأمنية وعواقب العقوبات، لكن الأزمة الحالية هي أيضًا فرصة لعلماء البيئة لدفع التوسع في الكهرباء الخضراء بشكل كبير.

وقال هابيك قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة: ‘إن أهم مفتاح لسيادة طاقتنا هو التحول العالمي نحو المزيد من الطاقات المتجددة وكفاءة أكبر في استخدام الطاقة’، مضيفا 'بالطبع ، نحن نناقش مسألة أمن الطاقة في التحالف عبر الأطلسي.'

لكن في الحكومة الائتلافية في ألمانيا ، حتى وزير المالية كريستيان ليندنر ، من الحزب الديمقراطي الحر ، غيّر لحنه، وهو الآن يسمي الطاقات المتجددة بـ 'طاقات الحرية'، ووصفها المستشار أولاف شولتز بأنها 'حاسمة لأمن البلاد'.

وأكد في البرلمان قائلا 'كلما دفعنا بشكل أسرع في التوسع في الطاقات المتجددة ، كان ذلك أفضل'.