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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدراوي: ما يحدث في العالم غير مسبوق.. لابد من حوكمة إدارة التعليم

الدكتور حسام بدراوى
الدكتور حسام بدراوى المفكر السياسي

أكد الدكتور حسام بدراوى المفكر السياسي، أن ما يحدث في العالم غير مسبوق في تاريخ البشرية، مضيفا أن الولايات المتحدة والغرب هم السبب.

 

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حسام بدراوي: إذا أردنا عصر الرقمية لابد من إدخال الإنترنت لمنازل الفقراء

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بدراوي: لا يوجد عجز.. هناك عداء بين وزارة التعليم وخريجي كلية التربية


وأضاف حسام بدراوي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه لابد من حوكمة إدارة التعليم فى مصر، مستدركا أنه لا يمكن ادارة 57 ألف مدرسة من القاهرة.
أن العالم يواجه أزمة طاقة كبيرة، وأمريكا توغلت في العالم بشكل مرعب، متابعا أن أمريكا دمرت العديد من دول العالم منها دول عربية منها العراق.

 

ما يدور في العالم تقف وراءه أجهزة مخابرات تستهدف خلق الفوضى

 

وتابع  الدكتور حسام بدراوى المفكر السياسي، أن ما يدور في العالم تقف وراءه أجهزة مخابرات تستهدف خلق الفوضى.

 

وأكمل الدكتور حسام بدراوى المفكر السياسي، أن ما يدور في العالم تقف وراءه أجهزة مخابرات تستهدف خلق الفوضى، لافتا إلى أن ما حدث في 2011 ثورة تحولت لتخريب الوطن على يد جماعة الإخوان الارهابية. 

حسام بدراوي المفكر السياسي الولايات المتحدة إدارة التعليم أحمد موسى

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