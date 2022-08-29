حسام بدراوي: السيسي واجه العشوائيات وتوسع في الزراعة

أطلق الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، عدة تصريحات خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، نرصدها في سياق التقرير التالي:

إسقاط عدة دول عربية عمل مخابراتي والإخوان تنتهز الأزمة الاقتصادية العالمية للضرب في الدولة

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن اعتقاده في الديمقراطية الأمريكية لم يكن صحيحًا بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن الديمقراطية التي نراها حاليًا ليست حقيقية.

وأضاف حسام بدراوي، أن مساهمة أمريكا في إسقاط عدة دول عربية مثل العراق وليبيا وسوريا؛ بمثابة أعمال مخابراتية من الدرجة الأولى هدفها خلق الفوضى والتي خرجنا من خرم إبرة منها في لحظة من اللحظات.

وتابع المفكر السياسي، أن ما يدور في العالم تقف وراءه أجهزة مخابرات تستهدف خلق الفوضى، لافتًا إلى أنه خلال العام 2005 نادى بتداول السلطة وأن تكون فترة الرئاسة فترتين فقط، مؤكدًا أن الطبقة المتوسطة هي التي أزاحت الإخوان من حكم مصر.

وأوضح الدكتور حسام بدراوي، أن القوات المسلحة تضامنت مع الطبقة المتوسطة لإخراج مصر من مأزق حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن هذه الجماعة تنتهز فرصة اتلأزمة الاقتصادية العالمية للضرب في الدولة ومؤسساتها، ونحن بحاجة لتغيير كبير في الفترة المقبلة بأفكار غير تقليدية.

ولفت المفكر السياسي، إلى أن التنمية الإنسانية عديمة القيمة دون استدامة تُحقق الأحلام، ولا يمكن الوصول لرضا المواطن إلا بالعدالة، وانتهينا من الفترة الاستثنائية ولابد من الانتقال للبناء، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات وزارية على أعلى مستوى.



الوصول إلى مصر الرقمية يعني دخول الإنترنت لبيوت الفقراء



قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن الطفل يولد رقمي، ويجب أن يكون كل أفراد المنظومة التعليمية رقميين، لافتا إلى أنه إذا كان المدرس غير رقمي فإنه سيوقف تقدم الطالب .

وتابع حسام بدراوي، أنه إذا أردنا مصر الرقمية لا بد من إدخال الإنترنت لكل بيوت الفقراء وتسليم كل بيت جهاز كمبيوتر.

واستطرد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أنه يمكن تدريب 600 ألف معلم على التكنولوجيا الحديثة في وقت قصير، موضحا أن الطلاب لا يذهبون للمدارس في العصر الحالي.

وأكد أن 33 % من المرحلة العمرية من «18 / 23» عاما لهم أماكن في الجامعة وهذه فجوة كبيرة ويجب وصول النسبة إلى 50 % من أعداد هذه المرحلة.









الرئيس السيسي واجه العشوائيات وتوسع في الزراعة وجعل القطاع الخاص شريك التنمية

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إنه لابد من وجود فرص جاذبة للاستثمارات واستدامة في القوانين، واستثمار رجال الأعمال الأجانب في الأسهم؛ فمصر في حاجة لاستثمار أجنبي مباشر.

وأضاف الدكتور حسام بدراوي، أنه لابد من تجهيز شباب مصر لخلق فرص عمل لهم في أوروبا وفقًا لمواصفاتهم، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية العالمية حول العالم كبيرة جدًا؛ وهي أزمات تحتاج لفرق جديدة لحلها.

وتابع المفكر السياسي، أن استدامة التنمية تحتاج لعمل جديد، ونظام العدالة لابد أن يُناقش في إطار المتخصصين، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على مواجهة العشوائيات والتوسع في الزراعة، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.

وأوضح الدكتور حسام بدراوي، أن شبابنا وأطفالنا أفضل كثيرًا مما نتصور ونستطيع بناء طفرة عليهم خلال السنوات العشر المقبلة، لافتًا إلى أنه لابُد من معالجة المعاملة السيئة التي يُعامل بها السائحين. وعن الحوار السياسي، أكد أن هناك معوقًا أمام هذا الحوار وهو الإسلام السياسي، والناصريون قفزوا على الحوار الوطني.

ولفت المفكر السياسي، إلى أن مصر بها إمكانات رائعة منها اكتشاف الغاز والقدرة على إنتاج الطاقة، ومحطة الكهرباء الشمسية في أسوان لأنها مشروع مُبهر، لافتًا إلى أن المسؤول التنفيذي هو الأدرى بالملف المنوط به وليس أحد آخر.

وأكد الدكتور حسام بدراوي، أنه على ثقة أننا نملك قائدًا يعمل من أجل حماية حقوق مصر المائية، ومشروع قناة السويس يجب أن يكون مشروع مصر الرئيسي إلى جانب تصدير الغاز إلى أوروبا وحماية الموارد المائية والتحلية والطرق والأنفاق والموانئ والمطارات.

وأشار إلى أنه لن يخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا: «بشتغل على سياسات بشكل عام، وبكتبه وأبعته للمسؤولين؛ ولكني خارج الإطار التنفيذي في كل شئ، وليّ رأي في تجربة التأمين الصحي فهي مسألة مالية؛ ولا علاقة لها بالرعاية الصحية».