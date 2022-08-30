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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدور الثاني للثانوية العامة| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، استعدادا لاداء امتحانات الاحياء والاستاتيكا والفلسفة

ويتم الآن على بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية لضبط وسائل الغش، إلى جانب المرور من بوابات التعقيم في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، قد تابعت وصول أوراق أسئلة امتحانات  الاحياء والاستاتيكا والفلسفة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، والتي يتم نقلها في تأمين مشدد من جانب الجهات الأمنية 

ويؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 2022/8/30طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الأحياء، بإجمالى 9 آلاف و611 طالب/ طالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد ألفان و823 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 4 آلاف و745 طالب/ طالبة

 بينما يؤدي اليوم ايضا طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، ويؤدى طلاب المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية).

ويعد اليوم الثلاثاء هو اخر يوم في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بالمدارس العادية ومدارس المتفوقين ، حيث انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 منذ يوم من السبت 20 اغسطس 2022 ، واستمرت وفقا لـ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 يوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022.

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