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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: الأهلي لن يسمح بعودة رمضان صبحي.. والأحمر نجح في تعويضه

رمضان صبحي
رمضان صبحي

يرى ضياء السيد مدرب المنتخب الأسبق، أن أي لاعب خرج من النادي الأهلي يتمنى العودة مجددًا لابتعاده عن الاضواء والشهرة، لا استطيع التعليق على تصريحات كابتن إكرامي، وأرفض التعليق على الأمر، لحين إعلان رمضان صبحي بنفسه هذا الأمر.

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أول تعليق من ميدو على أنباء عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

وتابع ضياء السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الأهلي نجح في تعويض رحيل رمضان صبحي، والدليل نجاحه في تحقيق العديد من البطولات بعد رحيله، قد تكون هناك فوارق فنية بين اللاعبين لكن نتحدث عن ناد حقق العديد من البطولات بعد رحيل اللاعب.

وأكمل ضياء السيد،لا أعتقد أن رمضان صبحي يرغب في العودة للأهلي، وعلى الجهة الأخرى لا أتوقع أن يسمح النادي الأهلي بعودة رمضان صبحي، الأحمر لم يفعلها من قبل.

وأتم نجم الأهلي الأسبق،الأهلي نجح في تعويض رحيل رمضان صبحي، والدليل نجاحه في تحقيق العديد من البطولات بعد رحيله، قد تكون هناك فوارق فنية بين اللاعبين لكن نتحدث عن ناد حقق العديد من البطولات بعد رحيل اللاعب.

 

رد فعل بيراميدز بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها على الساحة الرياضية في الوقت الحالي بعد التصريح المفاجئ الذي أطلقه إكرامي الشحات  والد زوجة رمضان صبحي  والذي أكد رغبة رمضان صبحي نجم بيراميدز الحالي في العودة من جديد إلى النادي الأهلي .

وبدأ البعض يلمح إلى إمكانية عودة رمضان صبحي من جديد إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن اللاعب عندما ترك القلعة الحمراء ورحل إلى بيراميدز كان صغيرا في السن ويجب إعطاءه فرصة من جديد .

رد بيراميدز على أنباء عودة رمضان صبحي للأهلي

وتجاهل بيراميدز ، نادي رمضان صبحي الحالي كافة الأنباء التي أشارت إلى وجود رغبة حقيقة لدى رمضان صبحى في العودة من جديد إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن اللاعب لم يصرح مع أحد في النادي بأي شىء بخصوص هذا الأمر


ويرى مسئولو بيراميد ، أن رمضان صبحي واحدا من أهم اللاعبين داخل الكرة المصرية في الوقت الحالي ويقدم مستويات جيدة مع فريقه وسط حالة من التركيز لديه في قيادة الفريق للمنافسة على كافة البطولات .

ويعد رمضان صبحي من ناشئ النادى الأهلي وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول وتألق مع الشياطين الحمر وساهم في جلب العديد من البطولات المحلية والقارية.

وصال وجال رمضان صبحي بقميص النادى الأهلي ، وساهم فى احترافه في نادي ستوك سيتى ثم الى هيدرسفيلد الإنجليزي في تجربة لم تستمر طويلا ولم تكلل بالنجاح. .

 

ضياء السيد النادي الأهلي رمضان صبحي محمد شبانة إكرامي

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