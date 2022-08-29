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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل بيراميدز بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

رمضان صبحي والخطيب
رمضان صبحي والخطيب رئيس الأهلي

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها على الساحة الرياضية في الوقت الحالي بعد التصريح المفاجىء الذي أطلقه إكرامي الشحات “ والد زوجة رمضان صبحي ” والذي أكد رغبة رمضان صبحي نجم بيراميدز الحالي في العودة من جديد إلى النادي الأهلي .

وبدأ البعض يلمح إلى إمكانية عودة رمضان صبحي من جديد إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن اللاعب عندما ترك القلعة الحمراء ورحل إلى بيراميدز كان صغيرا في السن ويجب إعطاءه فرصة من جديد .

وتجاهل بيراميدز ، نادي رمضان صبحي الحالي كافة الأنباء التي أشارت إلى وجود رغبة حقيقة لدى رمضان صبحى في العودة من جديد إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن اللاعب لم يصرح مع أحد في النادي بأي شىء بخصوص هذا الأمر .

ويرى مسئولو بيراميدز ، أن رمضان صبحي واحدا من أهم اللاعبين داخل الكرة المصرية في الوقت الحالي ويقدم مستويات جيدة مع فريقه وسط حالة من التركيز لديه في قيادة الفريق للمنافسة على كافة البطولات .

ويعد رمضان صبحي من ناشئ النادى الأهلي وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول وتألق مع الشياطين الحمر وساهم في جلب العديد من البطولات المحلية والقارية.

وصال وجال رمضان صبحي بقميص النادى الأهلي ، وساهم فى احترافه في نادي ستوك سيتى ثم الى هيدرسفيلد الإنجليزي في تجربة لم تستمر طويلا ولم تكلل بالنجاح.

وعاد رمضان صبحي، إلى القاهرة مجددا ليتم اعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزي الى النادى الأهلي ورفض بعدها فكرة الانتقال بشكل نهائي الى النادى الأهلي وينتقل بعدها الى نادي بيراميدز ، ورحيل رمضان صبحي ورفض عرض الانتقال الى الناد الأهلي شكل صدمة امام جماهيره ما جعلها لا تألوا جهدا في كل مناسبة الا وتشن هجوما على اللاعب داخل المستطيل الاخضر وخارجه. 

إكرامي الشحات رمضان صبحي بيراميدز النادي الأهلي الأهلى

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