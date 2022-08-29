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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

رمضان صبحي - الخطيب
رمضان صبحي - الخطيب

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي  ، رفض عودة  رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز ، لـ النادي الأهلي . 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: "الخطيب رفض عودة رمضان صبحي تحت اي مسمي ورفض جميع المساعي لعودته".

 

وكان إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أكد مؤخرا، أن رمضان صبحي يرحب بالعودة إلى القلعة الحمراء مجددا.

ويمتد عقد رمضان صبحي مع نادي بيراميدز حتى 30 يونيو من عام 2025.

أرقام رمضان صبحي:

خاض رمضان صبحي 23 مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 4 آخرين.

لعب رمضان صبحي مباراة وحيدة في كأس مصر، لم يسجل أو يصنع.

 

شارك رمضان صبحي في 8 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، صنع هدف وحيد.

 

بلغت إجمالي مشاركات رمضان صبحي مع بيراميدز 32 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل  7 أهداف وصنع 5 آخرين.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ رمضان صبحي 3 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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