أخبار السوشيال: الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. ومجدي عبد الغني يحذر جماهير الأهلي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

دشن جمهور نادى الزمالك هاشتاج “ صفقات سوبر لزمالك افريقيا ” لتدعيم الفريقيا استعدادا لـ بدولة دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتي:

أعلن فرج عامر ، رئيس نادي سموحة السابق، عن انضمام إبراهيم عادل لاعب نادى بيراميدز ، مقابل مليون ونصف دولار واعارة محمد شريف ، ومحمد محمود لمدة موسم لكل منهما .

وكتب فرج عامر “ ابراهيم عادل في الاهلي نظير مليون ونصف دولار واعارة محمد شريف ، ومحمد محمود لمدة موسم لكل منهما ”.

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، رفض عودة رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز ، لـ النادي الأهلي .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: "الخطيب رفض عودة رمضان صبحي تحت اي مسمي ورفض جميع المساعي لعودته".

حذر مجدى عبد الغنى لاعب منتخب مصر السابق ، جمهور النادي الأهلي من مروجي الشائعات والفتن.

وكتب مجدى عبد الغنى عبر فيسبوك “ في النهاية أحذر كل جماهير الأهلي العظيمة من مروجي الشائعات والفتن الذين يسعوا بكل قوة من أجل إحداث وقيعة بيني وبين جماهير الأهلي علي وجه الخصوص”.