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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج صفقات سوبر لزمالك أفريقيا يتصدر ترند تويتر.. شاهد

صدى البلد

دشن جمهور نادى الزمالك هاشتاج “ صفقات سوبر لزمالك افريقيا ” لتدعيم الفريقيا استعدادا لـ بدولة دوري أبطال أفريقيا. 

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتي: 

 

ويذكر ان علق الإعلامي محمد شبانة، على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي أكد فيها أن الزمالك تلقى عرض من نفس الشركة الراعية للأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، لأول مرة اتفق مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحه بانه حصل على نفس العرض المقدم للأهلي من شركة يونايتد سبورتس التابعة للشركة المتحدة، ولكن أريد ان أقول له أن هذا الأمر ليس في صالح الزمالك.

 

وأضاف شبانة، الشركة التي سترعى النادي الأهلي من الممكن ان ترعى الزمالك، لكن قيمة الرعاية للنادي الأهلي ستفوق بكثير جدًا عن الزمالك، لان الأهلي يُحافظ على الصورة والأيمدج الخاصة به كناد، وفقًا لتصريحات سيف الوزيري، المدير التنفيذي لشركة بريزنتشن أن رعاية الأهلي قد تصل إلى مليار و300 مليون جنيه، بخلاف حقوق البث التلفزيوني.

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