فرصة ذهبية لانضمام رمضان صبحي للزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك رفضت نهائيًا فكرة رحيل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق .

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، إصرار إدارة الزمالك جاء رغم الاعتماد بشكل أساسي على أحمد أبو الفتوح في التشكيل الأساسي ومشاركة عبد الشافي لفترة قليلة.

وأتم شبانة،وجاء قرار إدارة الزمالك باستمرار محمد عبد الشافي حتى الاعتزال ورفض رحيله بشكل نهائي عن الفريق.

وأكمل شبانه أن: إدارة الزمالك أبلغت محمد أشرف روقة لاعب الفريق بعقد جلسة معه خلال الأيام المقبلة للتفاوض على تجديد عقده.

وتابع: إدارة الزمالك طالبت روقا بعدم التوقيع لأي نادي آخر والانتظار لعقد جلسة معهم للتفاوض على تجديد التعاقد معه.

وأتم شبانة، روقا أصبح ضمن الأوراق التي يتمسك فيريرا بتواجدها في الموسم المقبل بنادي الزمالك.

أكد شبانة، أن رفض النادي الأهلي عودة رمضان صبحي لصفوفه، بعد تلميحات إكرامي والد زوجته برغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي مرة آخرى، يُمثل صك لانتقاله إلى الزمالك.

واستمر: الأهلي يحتاج إلى رمضان صبحي في مركز الجناح الأيسر ولم ينجح أي لاعب حتى هذه اللحظة تعويض رحيله في هذا المركز.

وأضاف شبانة، ليس هناك مشكلة في عودة رمضان صبحي في الأهلي، الأهلي حصل على حقوقه من رمضان صبحي ولا مانع في عودته

وأتم شبانة، رفض الأهلي للتعاقد معه رمضان صبحي سيكون بمثابة "الـصك" لانتقاله إلى فريق الزمالك.