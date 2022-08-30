ياسمين رئيس: سقطت في الثانوية العامة ودينا الشربيني أقرب ممثلة لي.. شاهد

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن سقوطها في الثانوية العامة، وعن أقرب ممثلة لها في الوسط الفني، وذلك من خلال لعبة السؤال والجواب مع المتابعين، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي “انستجرام”.

وجاء في سؤال من المتابعين لـ ياسمين رئيس، عن مجموعها في الثانوية العامة، لتجاوب ياسمين رئيس، على السؤال: “ساقطة”.

وبالسؤال عن أفضل المواد التي كانت تحبها في المدرسة، ردت ياسمين رئيس كاتبة: “التاريخ والفلسفة”.

وجاء أحد الأسئلة لـ ياسمين رئيس عن: من هي أقرب صديقة لها من الوسط الفني؟؛ لترد ياسمين رئيس بالإجابة: الفنانة دينا الشربيني.

وتشارك ياسمين رئيس في فيلم خطة مازنجر، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم “خطة مازنجر” النجوم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وكانت ياسمين رئيس أعلنت مؤخرًا عن خوضها السباق الرمضاني 2023 بمسلسل “بابا المجال” للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل “ملوك الجدعنة”، والذي انطلق في رمضان 2021، وتصدر تريند منصة شاهد vip، وحصد ملايين المشاهدات محليًا وعربيًا.