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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيحة: إبراهيم عثمان ترك 60 مليون جنيه في خزينة الإسماعيلي قبل رحيله

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أكد محمد شيحة خبير التسويق الرياضي أن مجلس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق ترك ميزانية كبيرة قبل رحيله وتولي المهندس يحيي الكومي رئاسة قلعة الدراويش في الفترة الماضية.

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وقال محمد شيحة خبير التسويق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"إبراهيم عثمان ترك 60 مليون جنيه في خزينة الاسماعيلي قبل رحيله وهو ما ينفي أن النادي ليس به موارد مالية أو يحتاج للتبرعات من جماهير القلعة الصفراء".

وتابع شيحة:" القائمين على صندوق التبرعات بالإسماعيلي لم يتبرعوا للنادي كما يردد البعض منهم".

محمد شيحة الاسماعيلي نادي الإسماعيلي يحيي الكومي خزينة الاسماعيلي

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