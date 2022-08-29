بعد رحيل حمزة الجمل.. الإسماعيلي لا يعرف الهزيمة أمام الجيش مع القماش

يقود خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، الفريق الأول في مباراته القادمة ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، قد قرر مشاركة فريق الأمل مع عدد من لاعبي الدراويش فى المباراة الأخيرة من عمر المسابقة المحلية، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من حسني عبد ربه مديرا للكرة وخالد القماش مديرا فنيا وعاطف عبد العزيز مدربا عاما ومحمد حسيب مدربا وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمي.

وتعتبر هذه المباراة هى الرابعة لـ ” خالد القماش ” التى يقود فيها الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، وسبق وقاد الفريق فى 3 مباريات من قبل وذلك على النحو التالي.

الدوري العام



- يوم 21 فبراير 2016 فاز على طلائع الجيش 2 / 1 بالقاهرة ( مروان محسن وأحمد سمير الصغير )

-يوم 9 أبريل 2016 فاز على طلائع الجيش 2 / صفر ( مروان محسن وإبراهيم حسن )

كأس مصر

- يوم 13 أبريل 2016 تعادل مع طلائع الجيش صفر / صفر فى دور الـ 16 ولكن صعد بركلات الترجيح 5 / 4،

سجل للإسماعيلى أحمد سمير فرج وعمر الوحش وإسلام جمال وحسنى عبد ربه وطه عادل وأهدر مروان محسن.

والجدير بالذكر أن هذه الولاية هى الثالثة لـخالد القماش التى يقودها كمديرا فنيا للدراويش بصفة رسمية أو مؤقتة، حيث تولي المهمة من قبل موسم 2015 / 2016 بالإضافة إلى موسم 2020 / 2021 لمدة يوم واحد قبل أن يتم استبعاده بعد إصابته بمرض كورونا.

جلسة حاسمة بين الكومي وحمزة الجمل في الإسماعيلي

يعقد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي جلسة حاسمة اليوم مع حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من أجل حسم موقفه بشكل نهائي .

وسادت حالة كبيرة من الغضب داخل الإسماعيلي تجاه قرار يحيى الكومي برحيل حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم رغم نجاحه في مهمته مع الدراويش وفقا لتصريحاته أمس .

ولاقى قرار الكومي برحيل حمزة الجمل معارضة عدد من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في ظل رؤية بعضهم أن حمزة الجمل يستحق التواجد مع الفريق في الموسم الكروي المقبل بعد النتائج المميزة التي قدمها .

ويجري الآن محاولات من قبل البعض من أجل إزالة الخلاف بين الكومي وحمزة الجمل من خلال عقد جلسة تجمعهما معا وتقريب وجهات النظر والإبقاء عليه مدير فني للفريق في الموسم الجديد .

ومن المقرر أن يجلس رئيس الإسماعيلي مع حمزة الجمل اليوم لحسم موقفه بشكل تام سواء بالبقاء مع الدراويش أو من عدمه .