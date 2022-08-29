عملية جراحية لـ مدافع الإسماعيلي بعد إصابته بـ كسر في الترقوة

يخضع محمد نصر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة بعد إصابته بكسر فى الترقوة، بناء على تأكيدات الدكتور أحمد رزق أخصائي وإستشاري العظام بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وحرص الجهاز الطبي للدراويش برئاسة الدكتور مجدي باز، على عرض اللاعب على الاستشاري للتأكد من حاجته من تدخل جراحي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني ضمن منافسات الدوري العام.

ونجح ” نصر ” في تثبيت أقدامه مع الفريق بإعتباره أحد العناصر الأساسية للدراويش هذا الموسم.

ويعاني الإسماعيلي كثرة الغيابات فى مركز خط الدفاع قبل نهاية المسابقة المحلية بعد إصابة باهر المحمدي في العضلة الضامة بجانب محمد نصر فضلاً عن محمد عمار بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية هذا الموسم.