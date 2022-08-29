عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عملية جراحية لـ مدافع الإسماعيلي بعد إصابته بـ كسر في الترقوة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يخضع محمد نصر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة بعد إصابته بكسر فى الترقوة، بناء على تأكيدات الدكتور أحمد رزق أخصائي وإستشاري العظام بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وحرص الجهاز الطبي للدراويش برئاسة الدكتور مجدي باز،  على عرض اللاعب على الاستشاري للتأكد من حاجته من تدخل جراحي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني ضمن منافسات الدوري العام.

ونجح ” نصر ” في تثبيت أقدامه مع الفريق بإعتباره أحد العناصر الأساسية للدراويش هذا الموسم.

ويعاني الإسماعيلي كثرة الغيابات فى مركز خط الدفاع قبل نهاية المسابقة المحلية بعد إصابة باهر المحمدي في العضلة الضامة بجانب محمد نصر فضلاً عن محمد عمار بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية هذا الموسم.

محمد نصر النادي الاسماعيلي الاسماعيلي كسر فى الترقوة مجدي باز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

الحقونا بنغرق.. كواليس انتشال 15 مصريا قرب سواحل ليبيا

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

ترشيحاتنا

زواج عرفي وإنكار نسب.. لاعب الزمالك يواجه اتهامات خطيرة| القصة الكاملة

وزير المالية : مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة

الحبس احتياطيًا في حالة واحدة .. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته

الأهلي يتعاقد مع البورتوريكية ديانا كارولينا لتدعيم فريق سيدات الطائرة

كلام للتسلية.. خالد الغندور يعلق على إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي

تسبب في حبسه| شاهد فيديو ترويج متهم للمخدرات على تيك توك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ القفطان الأبيض| شاهد

مطربة و9 ممثلات.. 10 نجمات يتابعهن محمد صلاح

ميدوسا | حقائق صادمة عن صورة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

فستان جريء وإكسسوارات على البطن.. تفاصيل إطلالة ياسمين الخطيب

فيديو

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ