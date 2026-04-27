موعد انتهاء تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة.. خاص

يواصل صناع الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» تكثيف ساعات التصوير خلال الفترة الحالية، من أجل الانتهاء من المشاهد المتبقية،

وعلم موقع “صدى البلد” أن فريق العمل لم يتبق له سوى أربعة أيام فقط على انتهاء التصوير بشكل كامل.





ويشارك في بطولة الجزء الخامس من المسلسل عدد كبير من النجوم، على رأسهم هشام ماجد وشيكو، إلى جانب مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، وعارفة عبد الرسول، في عمل جماعي يعد بمزيد من الكوميديا والمواقف الطريفة.



وتدور أحداث الجزء الجديد في إطار كوميدي مشوق، حيث يقرر «وسيم» من العمل.