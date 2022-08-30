محمد شيحة: حمزة الجمل لم يكن مرغوبا فيه من مجلس الإسماعيلي

أكد محمد شيحة خبير التسويق الرياضي أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي أخطأ في حق حمزة الجمل المدير الفني السابق للفريق الأصفر بعد قرار رحيله بشكل رسمي في الساعات الماضية.

وقال محمد شيحة خبير التسويق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" حمزة الجمل لم يكن مرغوبا فيه من مجلس إدارة الإسماعيلي منذ البداية، وهناك من كان رافضاً في المجلس للتعاقد معه قبل تولي المهمة رسميا، وتمت إقالته عقب مباراة المحلة بالدوري وعاد مرة أخرى في أقل من 8 ساعات".

وأشار شيحة إلى ان حمزة الجمل سبب تطور نتائج الإسماعيلي هذا الموسم ببطولة الدوري الممتاز.