نشرة المرأة| إطلالات ابنة انتصار بعد فوزها بلقب ملكة جمال المراهقات.. صور جمعت بين أورتيجا وكارولينا قنديل.. شيرين عبد الوهاب تظهر بالبيجاما.. فاكهة تحمي من الأمراض

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

حصلت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار على لقب ملكة جمال مراهقات مصر لعام 2022.

نشرت الفنانة انتصار، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورا لابنتها شاهيستا وهي متوجة بلقب ملكة جمال مصر لعام 2022، وعلقت: “ملكة جمال مصر”.

تعتمد شاهيستا نادر، على الإطلالات المتنوعة والملفتة، كما تحرص على التنوع والتجديد سواء في الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة أيضا.



شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورا تجمعها بالفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية، بإطلالات مختلفة كما ظهرت أيضا في المنزل بإطلالة جذابة .

وظهرت شيرين بإطلالة مميزة، مرتدية بيجامة ستان باللون الأحمر وبنطلون بنفس اللون ، ونالت صورها إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

أكملت شيرين إطلالتها ببعض لمسات المكياج الراقي،وشعرها الأسود القصير .

أعلنت كارولينا قنديل، طلاقها من أورتيجا مؤدي المهرجانات الشعبية، وعبرت عن انتهاء علاقتهما بعد الطلاق الأخير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

طلاق نهائي

وكتبت: أنا اطلقت يا جماعة ومعلش عارفة اني زهقتكوا معايا بس خلاص مفيش زهق دي آخر طلقة وبتمنى التوفيق ل أورتيجا في حياته واحنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء العمر كله وهيفضل أبو أولادي المحترم وأحسن أب في الدنيا كلها".

قال الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ينصح متابعيه بعدم إغفال أهمية تناول فاكهة الجوافة مؤكدا أنها من أهم الفواكه لرفع جهاز المناعة لمواجه العديد من الأمراض المعدية.