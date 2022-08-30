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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد طلاقهما للمرة الثالثة.. صور جمعت بين أورتيجا وكارولينا قنديل

صدى البلد

أعلنت كارولينا قنديل، طلاقها من أورتيجا مؤدي المهرجانات الشعبية، وعبرت عن انتهاء علاقتهما بعد الطلاق الأخير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

طلاق نهائي


وكتبت: أنا اطلقت يا جماعة ومعلش عارفة اني زهقتكوا معايا بس خلاص مفيش زهق دي آخر طلقة وبتمنى التوفيق ل أورتيجا في حياته واحنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء العمر كله وهيفضل أبو أولادي المحترم وأحسن أب في الدنيا كلها".

تميزت كارولينا قنديل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الطبيعية التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

لذا نكشف لكم في هذا التقرير مجموعة من صور بالفنان أورتيجا وكارولينا قنديل .

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أغنية مدرسة شيطان
 

وطرح مؤدي المهرجانات أورتيجا البرومو الرسمي لأغنيته الجديد مدرسة الشيطان التى يقوم بغنائها مع خالد عجمى ومن إنتاج سلطان الشن.

ونشر أورتيجا مقطع من الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: البرومو الرسمي كليب مهرجان مدرسة الشيطان أورتيجا وخالد عجمي خلال أيام على اليوتيوب الخاص بالمنتج سلطان الشن.

وجاء موعد طرح البرومو بالتزامن مع موعد طرح برومو أغنية أوكا الجديد سنة ورا سنة، مما جعل البعض يزعم أن أورتيجا قرر منافسة صديقه أوكا الذي أنفصل عنه منذ عدة سنوات.

يذكر أن مشكلة كبيرة قد حدثت بين اورتيجا واوكا وهو ما أدى إلى انفصالهما.

بعد طلاقهم المرة الثالثة .. شاهد صور جمعت بين اورتيجا و زوجته كارولينا قنديل

أورتيجا 2
أورتيجا 2
أورتيجا 1
أورتيجا 1
أورتيجا 3
أورتيجا 3
أورتيجا 5
أورتيجا 5
أورتيجا 6
أورتيجا 6
أورتيجا 7
أورتيجا 7
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