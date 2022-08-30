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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبيجامة الحمرا.. شاهد إطلالة شيرين من منزلها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورا تجمعها بالفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب  خلال الفترة الماضية، بإطلالات مختلفة كما ظهرت أيضا في المنزل بإطلالة جذابة .

وظهرت شيرين بإطلالة مميزة، مرتدية بيجامة ستان باللون الأحمر وبنطلون بنفس اللون ، ونالت صورها إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

أكملت شيرين إطلالتها ببعض لمسات المكياج الراقي،وشعرها الأسود القصير .

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عانقت الفنانة آليسا الفنانة شيرين :

وكتبت شيرين عبد الوهاب: "لو بتحبيني قيراط أنا بحبك ١٠٠ قراط ومبسوطة اوي اني شفتك امبارح وانت عارفة بحبك قد أيه والمرة اللي جاية العزومة أكل من إيدي، ربنا يديم المحبة اللي بينا".

سميرة سعيد وشيرين عبد الوهاب:

وشاركت سميرة سعيد عدد من الصور لزيارة زميلتها شيرين عبد الوهاب، أمس، لها في منزلها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، برفقة الموزع طارق مدكور ومها وهنا إبراهيم يسري.

وعلقت سميرة سعيد على الصور قائلة: "حبيبتي شيرين.. انبسطت بزيارتك انتِ وصديقي طارق مدكور.. وإنبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة.. وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر..دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة".

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص شيرين عبد الوهاب مؤخرا على مصالحة زميلاتها وصديقاتها في الوسط الفني، بعد انقطاع دام لفترة طويلة أثناء ارتباطها بالفنان حسام حبيب واتهامها له بإبعادها عن كل محبيها خلال السنوات الماضية.

وعلم صدى البلد سر ظهور شيرين عبد الوهاب برفقة الفنان حميد الشاعري ، والموزع طارق مدكور.

وعلم صدى البلد أن شيرين عبد الوهاب تحضر لأغنيتين مع حميد الشاعري وكانت هذه الصورة التي نشرتها شيرين عبد الوهاب من الكواليس.

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