جلا هشام: بروح لدكتورتي النفسية بعد كل دور بقدمه.. فيديو

كشفت الفنانة جلا هشام أنها تذهب الى طبيبتها النفسية بعد كل عمل فني تقوم به بسبب أن شخصية العمل الفني تختلط بشخصيتها الحقيقة وهذا يسبب لها مشكلة كبيرة في جميع تصرفاتها الطبيعية.

وأضافت "هشام" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها تتأثر بجميع الشخصيات التي تقوم بتجسيدها في الأعمال الفنية، موضحة أنها تفضل البعد لوقت طويل عن السوشيال ميديا بسبب أنها تتأثر بجميع ما يحدث حولها.

وتابعت الفنانة جلا هشام أن بعد الانتهاء من تصوير اي عمل فني تقوم باتخاذ قرار البعد عن الفن ولكن سرعان ما تتخلي عن ذلك القرار، مشيرة إلي أن بعد تصوير مسلسل "راجعين يا هوى" اخذت قرار بعد الرجوع الى التمثيل والفن مرة أخرى بسبب انها حدث لها انهيار عصبي داخل لوكيشن التصوير أثناء التصوير.

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