شكلها تعبانة وتمر بأزمة نفسية.. عمرو أديب يعلق على مشهد حلاقة شعر شيرين | فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اليوم شهد أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب، وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلا، في مدينة أبو ظبي، ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات، حث صدمت الجمهور بأول ظهور لها.

وأضاف عمرو أديب، خلال لقاء له ببرنامج الحكاية، عبر فضائية إم بي سي مصر، عن الفنانة شيرين: "شكلها تعبانة وتمر بأزمة نفسية، لأن المرأة عندما تزيل شعرها؛ يكون بمثابة عقاب، وهي بتعاقب نفسها على حاجة”.

وتابع عمرو أديب، أنا اقولها “انا قلقان عليكي؛ لأن المنظر غريب، وشيرين دي ثروة وهي فنانة ومطربة مهمة في مصر”.

أنا بتحدي أصالة

وأشار مقدم برنامج “الحكاية” إلى أن الفنانة شيرين قالت خلال الحفل "أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت على شعرها.