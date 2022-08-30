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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد فوزها بملكة جمال المراهقات.. شاهد إطلالات ابنة انتصار المثيرة للجدل

بعد فوزها بملكة جمال
بعد فوزها بملكة جمال المراهقات.. شاهد اطلالاتها المثيرة للجد

 حصلت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار على لقب ملكة جمال مراهقات مصر لعام 2022.

نشرت الفنانة انتصار، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورا لابنتها شاهيستا وهي متوجة بلقب ملكة جمال مصر لعام 2022، وعلقت: “ملكة جمال مصر”.

تعتمد شاهيستا نادر، على الإطلالات المتنوعة والملفتة، كما تحرص على التنوع والتجديد سواء في الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة أيضا.

وتحرص شاهيستا نادر، على اختيار الملابس و الأزياء المبهجة و الألوان المواكبة لأحدث صيحات الموضة وهو ما ميزها عن غيرها من نجمات فن الوطن العربي.

ولم تبالغ شاهيستا نادر، في ارتداء الحلي والإكسسوارات ولكنها تميل إلى البساطة والقطع التي تمنحها إطلالة متكاملة وتزيد من جاذبيتها وأناقتها أيضا.


أما من الناحية الجمالية، تعتمد شاهيستا نادر،على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها والتي تكشف عن جمال ملامحها.

بعد فوزها بملكة جمال المراهقات.. شاهد اطلالاتها المثيرة للجدل

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ملكة 3
ملكة 2
ملكة 2
ملكة جمال
ملكة جمال
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ملكة 4
ملكة 5
ملكة 5
الفنانة مكياج شاهيستا نادر لقب ملكة جمال مراهقات مصر لعام 2022 صور ​​​​​​​health

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