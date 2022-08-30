نزل ينقذها القطر خبطه.. حادثة أليمة تهز لندن

صدم قطار رجلا؛ بعد محاولته إنقاذ امرأة من الموت أسفل عجلاته، من خلال سحبها بعيدًا عن قضبان مترو الأنفاق في إحدى المحطات بـ لندن، لكنه لم يتمكن من النجاة بنفسه من القطار.

نجاة المرأة والرجل

وقع الحادث في محطة كينج كروس بـ لندن، ولحسن الحظ نجت المرأة، وكذلك الرجل، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات في الرأس.

رجل دفع المرأة تحت القطار

وتقول الشرطة أيضا أنها اعتقلت رجلا آخر للاشتباه في محاولته قتل السيدة، حيث قام في الأساس بدفع المرأة من فوق محطة مترو الأنفاق في لندن بهدف قتلها أسفل عجلات القطار.

وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية: "تم استدعاء الضباط إلى محطة مترو الأنفاق كينج كروس بعد ورود أنباء عن حادث خطير دفع فيه رجل امرأة نحو قضبان القطار، لكن رجل آخر حاول سحب المرأة وإنقاذها قبل أن يصطدم القطار به.

وأضاف: "لحسن الحظ، لم تصب المرأة بأذى، لكنها تعرضت لصدمة شديدة وبينما لا تزال التحقيقات في الحادث في مرحلة مبكرة، لا يُعتقد أن الاثنين كانا يعرفان بعضهما البعض، وقد تم نقلهما إلى مستشفى لتلقي العلاج من إصابات في الرأس".