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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا | ياسمين رئيس: سقطت في الثانوية العامة.. رامي ربيعة لوليد سليمان: هتوحشنا في الملعب يا حاوي

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
 

هاف ستوميك.. أسماء جلال من أمام المرآة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت أسماء جلال في صورة أمام المرآة، مرتدية تيشيرت هاف ستوماك بالأبيض والأسود، مع بنطلون باللون البيج، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي.

ألتقيكم في كاليفورنيا.. كاظم الساهر يشوق المتابعين لحفله بأمريكا

شوَّق الفنان كاظم الساهر المتابعين لحفله الغنائي القادم بمدينة كاليفورنيا بأمريكا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر كاظم الساهر صورة له من داخل المطار، وعلق عليها: “ألتقيكم في كاليفورنيا See you in California”.
 

ياسمين رئيس: سقطت في الثانوية العامة ودينا الشربيني أقرب ممثلة لي.. شاهد

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن سقوطها في الثانوية العامة، وعن أقرب ممثلة لها في الوسط الفني، وذلك من خلال لعبة السؤال والجواب مع المتابعين، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي “انستجرام”.

وجاء في سؤال من المتابعين لـ ياسمين رئيس، عن مجموعها في الثانوية العامة، لتجاوب ياسمين رئيس، على السؤال: “ساقطة”.
 

رامي ربيعة لـ وليد سليمان: هتوحشنا في الملعب يا حاوي

وجَّه اللاعب رامي ربيعة رسالة إلى اللاعب وليد سليمان عقب قرار اعتزاله، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر رامي ربيعة صورًا له بصحبه وليد سليمان، وعلق علي الصور كاتبًا: "12 سنة مرت علي الحلوة والمرة معاك كنت أخ و صديق .. راجل في الملعب وخارج الملعب ربنا يكرمك ويوفقك في حياتك، تستاهل كل خير، هتوحشنا في الملعب يا حاوي".
 

تامر حسني يلتقي مع معجبيه داخل المطار.. صور

نشر الفنان تامر حسني فيديوهات لقاءه مع بعض المعجبين، عبر خاصية “استوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

وظهر تامر حسني في الفيديو من أمام المطار، والتف المعجبين من حوله لالتقاط الصور التذكارية والتعبير عن حبهم له. 

بكلمات مؤثرة.. ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ليلى | فيديو

احتفلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

كاظم الساهر ياسمين رئيس رامي ربيعه وليد سليمان تامر حسني

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رامي ربيعة لـ وليد سليمان: هتوحشنا في الملعب يا حاوي

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