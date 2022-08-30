بكلمات مؤثرة.. ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ليلى | فيديو

احتفلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت ملك زاهر فيديو للقطات تجمعها مع اختها، وعلقت علي الفيديو كاتبة: ""ما في منك... ولا حد زيك".. إلى طفلتي الصغيرة وابنتي وشريكتي في كل شيء، أريد تكريم اليوم الذي دخلتي فيه حياتي وأضفتها بروحك الفاتنة، 30 أغسطس هو اليوم الذي باركني فيه الله بأعظم هدية يمكن لأي شخص أن يحصل عليها: أخت تموت من أجلها، وصديقة لأبقيها إلى الأبد وابنة اقاتل من أجلها".

وتابعت ملك كاتبة: “شكرا لوجودك معي كلما احتجت إليكي، شكرا لك على مساندتي دائما، شكرا لكونك أنتي، سأبذل قصارى جهدي لأجعلك دائمًا أسعد، لقد كنت وسأكون دائمًا فخورة بأنك متألقة صغيرتي وأنا أحبك، عيد ميلاد سعيد عزيزتي”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، هشام جمال، عمرو وهبة، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.