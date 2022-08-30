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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ألتقيكم في كاليفورنيا.. كاظم الساهر يشوق المتابعين لحفله بأمريكا

كاظم الساهر
كاظم الساهر

شوَّق الفنان كاظم الساهر المتابعين لحفله الغنائي القادم بمدينة كاليفورنيا بأمريكا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر كاظم الساهر صورة له من داخل المطار، وعلق عليها: “ألتقيكم في كاليفورنيا See you in California”.

3 حفلات وينهي كاظم الساهر جولة حفلاته فى أمريكا

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ويتبقى لنجم الأغنية الرومانسية  كاظم الساهر 3 حفلات وينهى جولته في أمريكا وكندا، بعد أن أحيا خلال الأيام الماضية 3 حفلات ناجحة.

حفلات كاظم فى القاهرة 

وأحيا الفنان كاظم الساهر حفلتين فى القاهرة بعد فترة طويلة من انقطاع حفلاته هنا حيث بدأها بحفل بالساحل الشمالي والحفل الأخر داخل داخل الأوبرا المصرية.


حفل كاظم الساهر فى الساحل الشمالي

وأحيا كاظم الساهر أول حفل ليه داخل مصر فى الساحل الشمالي بعد فترة غياب دامت لأكثر من ١٣ عاما وصعد وقتها على المسرح قائلا: "مع أهلي في مصر والحمد لله أزمات وعدت، وإن شاء الله يكون هذا البلد رائع  بوجودكم وهمتكم وعزيمتكم، ودائما نحمل لكم كل المحبة والتقدير في كل مكان نتواجد فيه.. مساءكم حلو".

حفل كاظم الساهر دار الأوبرا 

وجاء حفل دار الأوبرا ليكون الثاني لكاظم الساهر مع جمهوره المصري فى أقل من شهر، والذي شهد حضور جماهيري كبير وقدم خلال كاظم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.

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