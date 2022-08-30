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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يلتقي مع معجبيه داخل المطار.. صور

تامر حسني
تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني فيديوهات لقاءه مع بعض المعجبين، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهر تامر حسني في الفيديو من أمام المطار، والتف المعجبين من حوله لاتقاط الصور التذكارية والتعبير عن حبهم له. 

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ويستعد  تامر حسني، لإحياء حفل تخرج دفعة طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢، يوم السبت الموافق ٢٤ سبتمبر المقبل، في فندق جولدن جيويل الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسنى عدداً من أغانيه الجديدة من ألبوم «عشأنجي»، و«هدلعنى»، وغيرها من أغانى فيلمه الجديد «بحبك»، ومفاجآت آخرى خلال الحفل الذي يضم عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، من تنظيم شركة «كاريزما» وشركة «تونتى» للحفلات.

يذكر أن تامر حسني أحيا حفلاً غنائيًا، يوم الجمعة الماضي، في جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن مجموعة حفلات «فورها»، وسط تفاعل كبير من الحضور، بالإضافة إلى أنه يعرض له حاليًا فيلم «بحبك»، بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي وحقق نجاحًا كبيرًا، والذي يشهد أول تجاربه الإخراجية فى السينما، من تأليفه وبطولته، ويشارك معه البطولة كل من :"هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخة، وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده، وسمر محمد متولى. 

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