وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يناقشان موقف المشروعات الزراعية.. تفاصيل

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بحضور الدكتور عبد الله زغلول مدير مركز بحوث الصحراء، لبحث موقف المشروعات الزراعية، وسبل والتعاون المشترك لإقامة الملتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية خلال شهر أكتوبر القادم.

كما استعرض الزملوط موقف المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة وما تم إنجازه حتى الآن، ومبادرة دعم وتشجيع الزراعات المستحدثة غير التقليدية ذات العائد الإقتصادي المرتفع مثل النباتات الطبية والعطرية. وكذلك تكثيف برامج المدارس الحقلية لتدريب المزارعين على الممارسات العلمية في الزراعة والاعتماد على نظم الري الحديث.

كما تم تكليف مركز بحوث الصحراء بتوطين زراعه التين الشوكي بالمحافظة، وتجهيز شتلات خضروات ذات إنتاجية وجودة عالية لتوزيعها علي صغار المزارعين.

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