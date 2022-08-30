كيفية الحصول على قرض مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة "

تبحث الكثير من السيدات عن كيفية الحصول علي قرض مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة " من خلال بنك ناصر الاجتماعى.

يتوفر قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعى ومن خلال التعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل المرأة المصرية القادرة علي العمل لانشاء مشروعات متناهيه الصغر وتتنوع المشروعات مابين انتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية وتم الوصول بالمشروع إلي مناطق نائيه لم يصل اليها احد من قبل منها حلايب وشلاتين وابو رماد والصعيد

- الفئات المستحقة :

يقدم بنك ناصر الاجتماعى قرض مستورة للمرأة المصرية من سن 21 إلي 60 عاما

- قيمه التمويل والشروط :-

تترواح قيمه القرض مابين 4 آلاف إلي 30 الف جنيه ، و أن تكون العميلة مصرية الجنسية، و السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند المنح ، و السمعة الحسنة عن طريق الإستعلام الميدانى ، و تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.



مدة التمويل :-

تصل مدة قرض مستورة الذى يقدمه بنك ناصر الاجتماعى الى 24 شهرا



- قيمه العائد :-

قرض مستورة بدون عائد بمصاريف اداريه 7 % تدفع مقدما و 3.5% سنويا



- اجراءات الحصول على الخدمة :-

صورة بطاقة الرقم القومى "ساريـــة" والـــرقم التــأمينى للمقتـــرض ، و طلب الحصول على القرض "نموذج 1 " و بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة او الشئون الاجتماعية "نموذج 2 " و بيان معاش ان وجد و ايصال مرافق حديث ، وجميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.

- رفع الحد الأقصى لقرض مستورة :-

ونظرا للنجاح الباهر والتاثير المجتمعى لتمويل مستورة وبناء على طلب المستفيدات ومؤشرات النجاح وانطلاقا من اهتمام بنك ناصر الاجتماعي بالتمكين الاقتصادي للمرأة ومساهمته في توفيرحياة كريمة لها لتحقيق الاستقلالية و تحسين جودة الحياة لها وحرصه على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، قرر البنك رفع الحد الاقصي لتمويل مستورة الي 50الف جنيه ومد فترة السداد الي 3 سنوات ويتم منح التمويل في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح على أن يتراوح عمر المستفيده ما بين 21 الي 60 عام ويتم منح التمويل باقل عائد مميز لتشجيع السيدات على بدأ مشروعات خاصه بهم .



وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ان تمويل مستورة يعد من أنجح المبادرات المصرية والتى تعتبر تحالف بين الدوله متمثله فى وزاره التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر والقطاع المصرفى متمثله فى بنك ناصر الاجتماعى لاستهداف المرأة المصرية ،وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي حيث يعمل البنك على تمويل القادرات على العمل موضحا ان المبادرة تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع فى عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بتخصيص 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للمبادرة حيث نجح البنك في تمويل اكثر من 21الف مشروع بمبلغ اجمالي 366 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط .



واضاف عشماوي ان تمويل مستورة نجح في تغطية كافة مشروعات التنمية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ يليها في الاقبال على التنفيذ مشروعات الانتاج الحيواني و المشروعات المنزلية و المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية.

وأوضح أن البنك يقدم مجموعة من الخدمات والاجراءات التى من شأنها اتاحة نماذج تنموية شاملة للمستفيدات من التمويل حيث يتم تقديم خدمات التدريب علي إدارة المشروعات والتأمين و التسويق و التوزيع لضمان فرص اكبر لنجاح المشروعات الممولة هذا بالإضافة الي توفير حسابات إدخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة كما يوفر البنك خدمة الاشتراك في معارض ديارنا التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان التسويق الفعال للعميلات